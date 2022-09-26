認識你的強積金權益 善用自願性供款壯大退休儲備

越來越多打工仔選擇兼職工作，一方面追求生活與工作的平衡，亦為自己的事業發展及時間分配留有更多的彈性。儘管工作模式改變了，但大家仍不能忘記自己的強積金權益。

打工仔必須留意，不單止全職僱員，年滿18歲至64歲，並且受僱60日或以上的兼職僱員，僱主都必須安排他們在受僱的首60天內，登記參加強積金計劃。根據現行強積金法例，一般而言，僱員及僱主雙方須分別向僱員的強積金帳戶作出僱員有關入息的5%的強制性供款，供款金額受限於最低及最高有關入息水平。

僱員如何確保自身強積金權益受保障？

僱主有責任為僱員依法定期及準時作出強積金供款，而僱員又如何確保自身的強積金權益受到保障？強積金條例要求僱主須在作出強制性供款後的第七個工作日，向僱員提供供款紀錄，而通常打工仔都能夠在糧單上查閱有關資訊。此外，他們亦可主動聯絡強積金受託人，或利用受託人提供的電子途徑，查閱強積金帳戶紀錄，以確保有關供款金額無誤，並已全數存入帳戶內。如懷疑供款有誤，僱員應馬上透過熱線2918 0102或電郵(mpfa@mpfa.org.hk )聯絡積金局，局方會積極跟進有關個案。

作額外的強積金供款 將退休保障最大化

雖然已有法例保障打工仔的強積金權益，但如果要進一步令退休更有保障，不論是全職或是兼職的打工仔，都可以多行一步，在強制性供款以外作額外供款，以壯大自己的退休儲備。

打工仔除了可在現有僱主揀選的強積金計劃的供款帳戶內定期定額作自願性供款，亦可考慮在有提供可扣稅自願性供款(TVC)的強積金計劃作相關安排。TVC最大的特點是供款靈活，打工仔可以自行選擇心儀的強積金計劃，供款額可因應個人的財政狀況及能力，自行決定供款次數及金額，適合不同的經濟情況。除了增加退休儲備，TVC更可享稅務扣減優惠，扣稅額上限為每年$60,000（此上限為可扣稅自願性供款和合資格延期年金保費的合計上限）。

每個人對退休生活的需要及期望都各有不同，因此需要多少退休儲備才足夠應付退休生活，並無一個既定的答案。最重要是要瞭解自己的退休需要，定期檢視強積金投資組合，並根據自己的情況和需要揀選基金，及早為退休生活未雨綢繆。

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