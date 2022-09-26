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【加密貨幣】IMF籲制定加密資產全球監管框架　防套利行為

博客 11:55 2022/09/26

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美聯儲上周三將基準利率再上調75 個基點，這是今年以來美聯儲連續第三次作如此大幅度的加息。基金利率上調至3%-3.25%區間。消息後以太幣價格下滑至1,300美元以下。比特幣價格未能突破20,000美元以上。比特幣於周一報18,800美元，一周下跌3.22%。以太幣一周下跌3.1%，周一報1,294美元。

國際貨幣基金組織（IMF）呼籲世界金融監管機構共同制定加密資產全球監管框架。他們表示，由於世界各地監管分散及缺乏互相協調及一致性，加密貨幣參與者因而遷移到監管嚴格程度比較低及較友好司法管轄地方，因而導致監管套利行為。國際貨幣基金組織強調，全球必須儘早做出集體行動，以避免國家監管機構陷入不同的監管框架。

日本最大券商野村宣布成立加密貨幣風險投資部門Laser Venture Capital，該部門是野村控股成立的控股公司Laser Digital Holdings AG的首個業務，並將總部設立於瑞士，未來重點專注投資於 （去中心化金融 ）DeFi、（中心化金融）CeFi、Web3 以及區塊鏈基礎設施。而選擇瑞士是基於其對數字資產和區塊鏈項目的強大監管制度。

以上介紹僅供參考，是否值得投資還請各位讀者自行判斷。
 
Ix加密貨幣指數受整體加密貨幣市場消息及氣氛影響，周一報4738點，一周下跌0.61%；ix比特幣指數報4540點，一周下跌3.24%；ix以太幣指數報11121點，一周下跌3.08%。

指數 指數水平（點）* 一周變化
ix加密貨幣指數 4738 -0.61%（-32）
ix比特幣指數 4540 -3.24%（-152）
ix以太幣指數 11121 -3.08%（-353）
*截至2022年9月26日。3隻指數均採用相同的起始日及基準水平（2018年12月3日為1000點）。

＝＝＝＝＝

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撰文 : 許慧儀 得利通（數字科技研究）研究員

欄名 : 得利數字

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