大家樂買3套現金券 送$380優惠券 國泰航空「里數」換10月機票7折

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.大家樂：買3套300元電子現金券 送300元＋80元電子優惠券

即日起至10月9日，上eatCDC.com買3套300元電子現金券，除咗會送300元電子優惠券之外，仲會再送你80元電子優惠券。

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2. 國泰航空：以「里數」兌換10月「標準賞」機票 低至7折

國泰隆重推出首批「國泰里賞航班」，指定10月航班上的所有可預訂機位均於9月26日下午2時起開放以里數兌換「標準賞」，暢遊8個特選里賞目的地，包括深受大家喜愛的日本大阪 、韓國仁川 、泰國曼谷及馬來西亞吉隆坡等。若果你想前往其他目的地，於國泰預訂機票到任何目的地並以「里數+現金」組合付款，可尊享低至7折里數優惠。以渣打國泰Mastercard支付現金部分更可享額外10%里數回贈。

航班目的地：大阪、仁川、曼谷、吉隆坡、河內、胡志明市、宿霧及馬尼拉

預訂日期：2022年9月26日下午2時起至10月24日中午12時

旅遊日期：2022年10月1日至10月31日

兌換入口：按此

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3.東亞銀行虛擬信用卡：迎新獎賞高達2000元

即日起至12月31日，向東亞銀行成功申請虛擬信用卡的客戶可享如下優惠，其中迎新禮品高達2000元現金回贈，包括200元現金回贈及10%簽帳回贈，回贈金額高達1800元。

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撰文：hket小編

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