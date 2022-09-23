【理財要貼地】季季收息貼地攻略（下）　第二季、三季組合高達10厘息！溫傑贈你3大收息貼士（立即收看）

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定存突破4厘! 美元長息最高4.3厘 高過銀債 港元3.7厘同破頂
上集跟大家看了第四季及第一季的貼地收息組合，今集就為大家跟進第二季同第三季的組合，有溫傑（比比）繼續陪我們執倉，記得留意片尾彩蛋，看完比比的收息貼士！
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《理財要貼地》逢周五傍晚6時，為你搜羅各大消費優惠、投資理財的「最貼地之選」。
再跟大家重溫一次，今次季季收息組合，我們每季選出2隻收息股，全年合共8隻季季收息，選股條件是入場費低於10,000元，而且息率至少有5厘；凱基亞洲投資策略部主管溫傑（比比）會逐隻點評收息股，給予「建議」、「中性」或「不建議」評級，今集跟大家看看第二、三季組合，如果想知第四及第一季的選股，就要重溫上集了。
（1） 本地電訊股 - 電訊盈科 （00008）
第二季選出的收息股，有電訊盈科 （00008） 入場費不用4,000元，預期息率達9.7厘，每手全年派息371元。根據以往派息紀錄，電訊盈科於5月、8至9月除淨，一般在5-6月派一次息，9-10月再派一次，港人熟悉的「8號仔」買入收息可以嗎？
溫傑認為電訊盈科 （00008） 是「建議之選」。他分析指，除了本身的電訊業務之外，其他的業務都見到有起色，甚至是穩健的增長。不過他指，電訊盈科牽涉範疇比較多，可能包括一些地產業務，「有辣有唔辣」，有人會覺得電訊盈科比純電訊公司會較分散，令投資者多了業務需要研究，但另一方面業務分散也令收入來源比較多元化。
（2） 本地銀行股 - 東亞銀行 （00023）
本地銀行股東亞銀行 （00023） 也會在第二季派息，入場費低於2,000元，預期息率有6.7厘，每手全年派息140元，3月及9月除淨，4月及9-10月各派一次息。
「東亞銀行 （00023） 未必是我的首選。」溫傑坦指。他認為東亞的業務，特別是信貸質素方面存在波動，「我擔心投資者，如果利用東亞銀行作為收息股，股價波動會令投資者心理負擔比較大，所以相對上這隻股份，就是『不建議之選』。」
第二季除了電訊盈科 （00008） 及東亞銀行 （00023） ，上集第四季的選股越秀房產信託 （00405） 也會在季內5月份派息，即組合中第二季共有3隻股份派息。
（1） 內銀股 - 工商銀行 （01398）
第三季選出的兩隻收息股息率亦不容小覷，第一隻是內銀股工商銀行 （01398） ，貴為四大內銀股的工行，入場費3,800多元，息率逼近9厘，每手全年派息327.7元，6-7月除淨、7月派息。內銀股一直都是香港投資者的收息愛股，現時仍可部署嗎？
溫傑分析指，內銀股沒有每季派息，但會受大家喜愛，是因為相對上業務較穩定，亦不用擔心倒閉風險，絕大部份內銀股入場費也很低。「所以對很多人要收息，首先會想到內銀股。」他又指：「其實內銀股今年增長稍為放慢，但估值比較便宜，所以給予『中性』評級，甚至不單是工商銀行，四大行也可以給予『中性』評級，但一些增長型銀行，譬如交通銀行、郵儲銀行、招商銀行的估值比較貴，就未必是純粹收息的元素了，如果要以內銀股收息，我比較建議集中留意四大內銀股。」
（2） 石油股 - 中石油 （00857）
同樣是第三季派息的有中石油 （00857） ，入場費6,700多元，預期息率達到10厘，每手全年派息逾500元，6月及9月份除淨，7月及10-11月派息。油價高企，買石油股博賺息賺價是否可行？
溫傑就認為：「暫時是可以的。」他指，之前提及過，希望收息股業務比較穩定，以及與環球經濟相關度較低，不需要擔心經濟衰退，那些股份會比較吸引，如電訊類或相關行業。「中石油始終與油價掛鉤度比較高，而油價本來很波動，中長綫可能會給予『中性』評級；但短綫而言，油價始終處於高位，油價供求未見到逆轉，油價沒有很大的下跌空間，中石油如繼續賺到比較好的利潤，亦維持派高息的話，大家於低價買入有機會賺息賺價，但相對於其他高息股，我想中石油或中海油這些股份。」
溫傑籲投資者如買入石油股，要兼顧環球經濟及油價變化，適時可能有機會要鎖定利潤甚至沽出，並不是買入就可以長綫「閉上眼」不斷收息。
第三季就熱鬧了，除了選出的工商銀行 （01398） 及中石油 （00857） ，還有上集的領展 （00823） 及剛才提及的電訊盈科 （00008） 也會於第三季派息，即合共有4隻股份可於第三季收息。
一連兩集終於看完四季的收息組合，先與大家計算收息總額吧！剔除比比不建議的東亞銀行 （00023） ，7隻收息股全年合計的總入場費是約28,000元，總收息金額接近2,300元，即平均超過8厘息。
最後就跟大家逐季重溫收息組合吧！
第四季
第四季除了越秀房產信託 （00405） 及領展 （00823） 之外，數碼通 （00315） 亦會於最後一季派息，合共3隻收息股，分別於10月、11月及12月各收息一次。
第一季
第一季的收息股就有2隻有香港寬頻 （01310） 及數碼通 （00315） ，分別於1月及3月派息。
第二季
第二季剔除了比比不建議的東亞銀行 （00023） 後，選股只有電訊盈科 （00008） 。不過由於組合中的越秀房產信託 （00405） ，都會在第二季派息，因此第二季就有2隻股份可以收息，在5-6月收息。
第三季
來到「最熱鬧」的第三季了，除了選股工商銀行 （01398） 及中石油 （00857） 會同樣在7月派息外，領展 （00823） 及電訊盈科 （00008） ，亦會分別於8月及9月派息，季內共可收息4次。
貼士1：留意收息股業務前景
「買收息股要留意業務前景。」溫傑指。不過他指，如果用ETF或用組合形式，理論上做了分散風險，這個因素就不用那麼擔心。
貼士2：留意收息股也會有沽壓
溫傑又指，始終收息股是股票，而且這次組合集中於港股，假設港股未來走勢很差，投資者不單止做板塊輪動，而是直接不買港股，收息股也會遇到沽壓的。
貼士3：如靠收息股賺生活費 或要減磅套現
「收息組合是一個攻守兼備的部署，不代表是天下無敵的，有些極端的情況之下，股價下跌有機會比收到的利息更多。」溫傑指，如企業的經營環境轉差，投資者收的股息亦會減少，如果大家純粹靠收息支持自己生活費的話，也要計得鬆動一點，「如果本來已經有收入，當收息是額外收入的話，是可以的；但如果純粹靠收息作生活費，有機會適時需沽出部分持股，否則收到的利息未必如預期那麼高。」
一連三集收息股「貼地攻略」暫告一段落，收息股看似是，低風險的被動收入。不過大市波動時，亦未必百分百安全，大家投資時記得要「袋穩」比比的收息貼士！
記者：何美澄
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資料來源：etnet
表中的息率參考「預期息率」；股價、息率、每手入場費以2022年9月8日中午收市價計算；息率取小數點後1個數位
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