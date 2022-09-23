【理財要貼地】季季收息貼地攻略（下）　第二季、三季組合高達10厘息！溫傑贈你3大收息貼士（立即收看）

上集跟大家看了第四季及第一季的貼地收息組合，今集就為大家跟進第二季同第三季的組合，有溫傑（比比）繼續陪我們執倉，記得留意片尾彩蛋，看完比比的收息貼士！

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《理財要貼地》逢周五傍晚6時，為你搜羅各大消費優惠、投資理財的「最貼地之選」。

再跟大家重溫一次，今次季季收息組合，我們每季選出2隻收息股，全年合共8隻季季收息，選股條件是入場費低於10,000元，而且息率至少有5厘；凱基亞洲投資策略部主管溫傑（比比）會逐隻點評收息股，給予「建議」、「中性」或「不建議」評級，今集跟大家看看第二、三季組合，如果想知第四及第一季的選股，就要重溫上集了。

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第二季收息

（1） 本地電訊股 - 電訊盈科 （00008）

第二季選出的收息股，有電訊盈科 （00008） 入場費不用4,000元，預期息率達9.7厘，每手全年派息371元。根據以往派息紀錄，電訊盈科於5月、8至9月除淨，一般在5-6月派一次息，9-10月再派一次，港人熟悉的「8號仔」買入收息可以嗎？

溫傑認為電訊盈科 （00008） 是「建議之選」。他分析指，除了本身的電訊業務之外，其他的業務都見到有起色，甚至是穩健的增長。不過他指，電訊盈科牽涉範疇比較多，可能包括一些地產業務，「有辣有唔辣」，有人會覺得電訊盈科比純電訊公司會較分散，令投資者多了業務需要研究，但另一方面業務分散也令收入來源比較多元化。

（2） 本地銀行股 - 東亞銀行 （00023）

本地銀行股東亞銀行 （00023） 也會在第二季派息，入場費低於2,000元，預期息率有6.7厘，每手全年派息140元，3月及9月除淨，4月及9-10月各派一次息。

「東亞銀行 （00023） 未必是我的首選。」溫傑坦指。他認為東亞的業務，特別是信貸質素方面存在波動，「我擔心投資者，如果利用東亞銀行作為收息股，股價波動會令投資者心理負擔比較大，所以相對上這隻股份，就是『不建議之選』。」

第二季除了電訊盈科 （00008） 及東亞銀行 （00023） ，上集第四季的選股越秀房產信託 （00405） 也會在季內5月份派息，即組合中第二季共有3隻股份派息。

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第三季收息

（1） 內銀股 - 工商銀行 （01398）

第三季選出的兩隻收息股息率亦不容小覷，第一隻是內銀股工商銀行 （01398） ，貴為四大內銀股的工行，入場費3,800多元，息率逼近9厘，每手全年派息327.7元，6-7月除淨、7月派息。內銀股一直都是香港投資者的收息愛股，現時仍可部署嗎？

溫傑分析指，內銀股沒有每季派息，但會受大家喜愛，是因為相對上業務較穩定，亦不用擔心倒閉風險，絕大部份內銀股入場費也很低。「所以對很多人要收息，首先會想到內銀股。」他又指：「其實內銀股今年增長稍為放慢，但估值比較便宜，所以給予『中性』評級，甚至不單是工商銀行，四大行也可以給予『中性』評級，但一些增長型銀行，譬如交通銀行、郵儲銀行、招商銀行的估值比較貴，就未必是純粹收息的元素了，如果要以內銀股收息，我比較建議集中留意四大內銀股。」

（2） 石油股 - 中石油 （00857）

同樣是第三季派息的有中石油 （00857） ，入場費6,700多元，預期息率達到10厘，每手全年派息逾500元，6月及9月份除淨，7月及10-11月派息。油價高企，買石油股博賺息賺價是否可行？

溫傑就認為：「暫時是可以的。」他指，之前提及過，希望收息股業務比較穩定，以及與環球經濟相關度較低，不需要擔心經濟衰退，那些股份會比較吸引，如電訊類或相關行業。「中石油始終與油價掛鉤度比較高，而油價本來很波動，中長綫可能會給予『中性』評級；但短綫而言，油價始終處於高位，油價供求未見到逆轉，油價沒有很大的下跌空間，中石油如繼續賺到比較好的利潤，亦維持派高息的話，大家於低價買入有機會賺息賺價，但相對於其他高息股，我想中石油或中海油這些股份。」

溫傑籲投資者如買入石油股，要兼顧環球經濟及油價變化，適時可能有機會要鎖定利潤甚至沽出，並不是買入就可以長綫「閉上眼」不斷收息。

第三季就熱鬧了，除了選出的工商銀行 （01398） 及中石油 （00857） ，還有上集的領展 （00823） 及剛才提及的電訊盈科 （00008） 也會於第三季派息，即合共有4隻股份可於第三季收息。

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「季季收息貼地組合」終極合集

一連兩集終於看完四季的收息組合，先與大家計算收息總額吧！剔除比比不建議的東亞銀行 （00023） ，7隻收息股全年合計的總入場費是約28,000元，總收息金額接近2,300元，即平均超過8厘息。

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最後就跟大家逐季重溫收息組合吧！

第四季

第四季除了越秀房產信託 （00405） 及領展 （00823） 之外，數碼通 （00315） 亦會於最後一季派息，合共3隻收息股，分別於10月、11月及12月各收息一次。

▲ 第四季除了越秀房產信託（00405）及領展（00823）之外，數碼通（00315）亦會於最後一季派息，合共3隻收息股，分別於10月、11月及12月各收息一次。

第一季

第一季的收息股就有2隻有香港寬頻 （01310） 及數碼通 （00315） ，分別於1月及3月派息。

▲ 第一季的收息股就有2隻有香港寬頻（01310）及數碼通（00315），分別於1月及3月派息。

第二季

第二季剔除了比比不建議的東亞銀行 （00023） 後，選股只有電訊盈科 （00008） 。不過由於組合中的越秀房產信託 （00405） ，都會在第二季派息，因此第二季就有2隻股份可以收息，在5-6月收息。

▲ 第二季剔除了比比不建議的東亞銀行（00023）後，選股只有電訊盈科（00008）。不過由於組合中的越秀房產信託（00405），都會在第二季派息，因此第二季就有2隻股份可以收息，在5-6月收息。

第三季

來到「最熱鬧」的第三季了，除了選股工商銀行 （01398） 及中石油 （00857） 會同樣在7月派息外，領展 （00823） 及電訊盈科 （00008） ，亦會分別於8月及9月派息，季內共可收息4次。

▲ 來到「最熱鬧」的第三季了，除了選股工商銀行（01398）及中石油（00857）會同樣在7月派息外，領展（00823）及電訊盈科（00008），亦會分別於8月及9月派息，季內共可收息4次。

彩蛋：溫傑（比比）贈你3個收息貼士

貼士1：留意收息股業務前景

「買收息股要留意業務前景。」溫傑指。不過他指，如果用ETF或用組合形式，理論上做了分散風險，這個因素就不用那麼擔心。

貼士2：留意收息股也會有沽壓

溫傑又指，始終收息股是股票，而且這次組合集中於港股，假設港股未來走勢很差，投資者不單止做板塊輪動，而是直接不買港股，收息股也會遇到沽壓的。

貼士3：如靠收息股賺生活費 或要減磅套現

「收息組合是一個攻守兼備的部署，不代表是天下無敵的，有些極端的情況之下，股價下跌有機會比收到的利息更多。」溫傑指，如企業的經營環境轉差，投資者收的股息亦會減少，如果大家純粹靠收息支持自己生活費的話，也要計得鬆動一點，「如果本來已經有收入，當收息是額外收入的話，是可以的；但如果純粹靠收息作生活費，有機會適時需沽出部分持股，否則收到的利息未必如預期那麼高。」

一連三集收息股「貼地攻略」暫告一段落，收息股看似是，低風險的被動收入。不過大市波動時，亦未必百分百安全，大家投資時記得要「袋穩」比比的收息貼士！

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記者：何美澄

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資料來源：etnet

表中的息率參考「預期息率」；股價、息率、每手入場費以2022年9月8日中午收市價計算；息率取小數點後1個數位

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