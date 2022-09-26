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賓利首部Flying Spur Hybrid　436萬Odyssean限定版 搶先攻港

博客 12:44 2022/09/26

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賓利推出首部Flying Spur Hybrid，搶先攻港有Odyssean限定版。

有人會選擇走在潮流尖端，順應時代變化，但亦有些人願意放慢腳步，從容面對。說的正是近年大熱的電動車市場，在云云車廠均陸續推出電動車之際，賓利（Bentley）繼續按計劃行事，於月初發布了全新的4門豪華房車Flying Spur插電混能版，首批攻港的是有大量專屬配置的Odyssean限定版，車價約436萬，繼續走一貫的奢華路綫。

賓利推出全新的Flying Spur插電混能版，率先抵港的Odyssean限定版，暫時只此一部，約售436萬，標準版則售387萬起。

英國豪華車廠賓利繼2021年下旬推出首部插電混能SUV Bentayga Hybrid後，4門豪華房車Flying Spur亦終於有Hybrid版問世。

這次率先抵港的是限定Odyssean Edition，是基於第三代Flying Spur車型打造，亦是廠方首款以EXP 100 GT概念車為設計靈感的量產車。

賓利推出全新的Flying Spur插電混能版，率先抵港的Odyssean限定版，暫時只此一部，約售436萬，標準版則售387萬起。

對比標準版Flying Spur Hybrid，Odyssean Edition添置了更多專屬配備，以車身為例，前後泵把、頭燈及尾燈框架，以及車側下方，就加設了專屬的Pale Brodgar金啡色鍍鉻邊，配上21吋十輻雙柱式亮光輪圈及電子升降發光Flying B徽章，低調不浮誇，反而帶幾分成熟穩重感。

21吋十輻雙柱式亮光輪圈及電子升降發光Flying B徽章。

車側沿用Bentayga Hybrid的長「B」字進氣口，下方鍍鉻邊上亦飾有Hybrid專屬字樣，辨識度甚高。

選用可持續物料

整個車廂內，則採用了更多全新的可持續物料，進一步實踐廠方的環保理念，包括參考了1955 S1 Flying Spur設計的中控台，選用了Piano Linen鋼琴亞麻白飾面，搭配開孔Koa相思木。這款木飾面只塗上3層超薄油漆，總厚度僅0.1mm，用到的油漆除了比平常高光飾面少90%外，更能展現木材的自然紋理及美感。

中控台以鋼琴亞麻白飾面，搭配開孔Koa相思木及專屬三色皮革，感覺沉穩內斂。

中控台的觸控式屏幕是隱藏式，按掣後即可反轉變成木飾板。

廠方更以概念車EXP 100 GT內飾中的漸變色飾面作靈感，首次於Odyssean Edition的座椅上，以漸變色縫綫繡上Lofted Diamond圖案，更添一份優雅高貴感。

前後排座位均舒適軟熟，包覆度高，有5種真皮配色選擇。而深色絨地墊則配搭撞色的縫綫，亦可選配羔羊毛地氈。

廠方更以概念車EXP 100 GT內飾中的漸變色飾面作靈感，首次於Odyssean Edition的座椅上。

自動計算最佳模式

動力方面，Flying Spur Hybrid搭載全新2.9升雙渦輪增壓V6引擎及8速雙離合器半自動波箱，加上永磁同步馬達，整個混能系統的最大馬力輸出為544ps，峰值扭力為750Nm，由0至100km/h加速只需4.3秒，最高速度為285km/h。配置的18kWh鋰電池只需約2.5小時便可充滿電，若以純電行駛可達40km，綜合續航力則超過700km。

全新2.9升雙渦輪增壓V6引擎配永磁同步馬達，最大馬力達544ps。

中控台上配備了專用按鈕，用來控制電動、混能及保持3種駕駛模式，讓駕駛者能在行車中更有效管理電池使用情況。當啟動車輛時，電動模式會同步開啟，以最大程度的電能驅動車輛，適合短途行車。

駕駛者在導航系統中輸入目的地後，Flying Spur Hybrid更會自動針對不同路段選擇最佳駕駛模式，並計算出最有效的電池利用方式，提升整體行車效能。

多個位置飾有Pale Brodgar金啡色鍍鉻邊，低調華麗。

車尾同樣有暗「B」字尾燈，搭配橢圓形雙邊四出排氣管，簡約有型。

規格表

售價：$4,356,111

車型：4 門 5 座位豪華房車

引擎：2.9升雙渦輪增壓V6引擎、18kWh鋰電池、103kW電馬達

綜合馬力：544ps

綜合扭力：750Nm

傳動：8速雙離合器半自動波、四驅

車身長X闊X高：5,316 X 2,220 X 1,483mm

輪軸距：3,194mm

平均耗油量：3.2L/100km

0-100km/h加速：4.3秒

極速：285km/h

查詢：賓利香港－錦龍（2111 1798）

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撰文 : 黃依情

欄名 : 型男玩物誌

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