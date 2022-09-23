【綠色消費】本地環保家具店推可持續性木製產品　各種家具售$5,450起

大眾對環保議題愈來愈重視，本地時尚環保家具及自然優美裝飾店TREE，積極響應FSC™ 森林週。為慶祝這個活動，TREE挑選了一系列獲FSC認證的熱門產品，證明可持續性與時尚風格並無抵觸，可並肩同行。

TREE指，森林管理委員會（FSC™）是一個國際認可的獨立認證機構，備受品牌及消費者信賴。FSC™ 確保產品達到嚴格的可持續標準，清楚標示它們為已被評估及認可的可持續產品，以及記錄所用材料的產地。當企業及消費者選擇 FSC™ 認證的產品時，都將能出一分力以保護森林，令自然資源不會被耗盡的同時，更可滿足後代人的需要。

TREE這次推介了不同的家具產品，包括有餐桌、茶几組合、睡床等。其中，vintage 茶几組合採用百分百 FSC™ 認證的實心柚木匠心打造而成，這款多功能茶几組合可根據您的個人需要堆疊起來放置，或分開使用，即使空間有限，亦可輕鬆入手。

■TREE精選5大可持續性木製家具■

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TREE門市 鴨脷洲旗艦店

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電話：2870 1582 沙田分店

HomeSquare 101 – 102號店

電話：2841 8844



責任編輯：區祖飛

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