  • 31°C
香港時間 : 2022925日 (週日) 16:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【好去處】港威酒店推全新海鮮自助晚餐　任嘗法國生蠔+小龍蝦　每位成人$698起

精明消費 15:00 2022/09/25

分享：

分享：

港威酒店Three on Canton推出全新的「海鮮盛薈自助晚餐」，供應琳瑯滿目的海鮮美饌、冷盤及熱葷外，還有餐廳多款招牌美食及精緻甜品等，讓食客能享受一場豐盛的海鮮盛宴。

大廚特意搜羅及製作多款時令海鮮冷盤，包括每晚供應的即開法國生蠔、青口、翡翠螺、開邊龍蝦、小龍蝦及凍蝦，以及逢周一至四供應的加拿大麵包蟹或石蟹，以及逢周五至日及公眾假期供應的鱈場蟹腳。

另有輪流供應的14款開胃前菜及沙律，包括鮮蝦凍湯、松露油帶子薄片、香橙青口沙律、八爪魚薯仔沙律及美式鮮蝦沙律等，讓人胃口大開。

主菜方面，廚師團隊悉心炮製各式亞洲、西式及歐陸風味的海鮮熱葷，包括日式焗海鮮、香檸蒜蓉石斑柳、西班牙海鮮飯和三文魚威靈頓，以及每晚供應的多款亞洲美味佳餚，包括新加坡辣椒龍蝦鉗和避風塘軟殼蟹等，款款惹味香濃，讓人垂涎。

另外不能錯過的還有Three on Canton的招牌美食，包括黑松露車打芝士噴泉、烤鵝肝多士以及即切片皮鴨，定能滿足不同食客的愛好。

最後當然要盡情品嘗各式甜品，除了必吃人氣甜品朱古力心太軟外，還有紅桑子白朱古力蛋糕、Baileys咖啡酒芝士撻、海鹽焦糖朱古力餅、紅桑子芝士忌廉及夏日水果蛋白酥等，每天輪流供應，為這頓海鮮盛宴完美作結。

海鮮盛薈自助晚餐
地址：尖沙咀廣東道13號海港城港威酒店3樓
訂座電話 ： 2113 7828
WhatsApp 訂座：5217 6428
自助晚餐價錢：周一至周四成人$698、小童$498
周五至日、公眾假期及前夕成人$738、小童$538（另加一）

 

作者：招美寶

責任編輯：黃依情

【原文：港威酒店海鮮自助晚餐 任嘗法國生蠔+小龍蝦

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 消費錦囊

最新專欄文章 更多

兩大星廚合作開「廚魔名人坊」 重新定義及復興老香港味道
今日
兩大星廚合作開「廚魔名人坊」 重新定義及復興老香港味道
【好去處】西九竹翠公園成人氣表演場地　陳曉東、Dear Jane、洪嘉豪紛紛戶外開騷
今日
【好去處】西九竹翠公園成人氣表演場地　陳曉東、Dear Jane、洪嘉豪紛紛戶外開騷
【好去處】上環新開居酒屋自設海鮮展示櫃　配合自選煮法逾30款清酒任意配搭
2022/09/24
【好去處】上環新開居酒屋自設海鮮展示櫃　配合自選煮法逾30款清酒任意配搭
【好去處】馬哥孛羅香港酒店推全新自助餐、下午茶　$608起嘆海鮮鴨肝自助晚餐
2022/09/24
【好去處】馬哥孛羅香港酒店推全新自助餐、下午茶　$608起嘆海鮮鴨肝自助晚餐
聯合舉辦西班牙海鮮飯週 必吃華倫西亞原汁原味海鮮飯
2022/09/24
聯合舉辦西班牙海鮮飯週 必吃華倫西亞原汁原味海鮮飯
美食 好去處 餐廳情報 餐廳 酒店 尖沙咀

下一篇文章

兩大星廚合作開「廚魔名人坊」 重新定義及復興老香港味道
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【好去處】馬哥孛羅香港酒店推全新自助餐、下午茶　$608起嘆海鮮鴨肝自助晚餐
【好去處】馬哥孛羅香港酒店推全新自助餐、下午茶　$608起嘆海鮮鴨肝自助晚餐
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至9月23日）
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至9月23日）
聯合舉辦西班牙海鮮飯週 必吃華倫西亞原汁原味海鮮飯
聯合舉辦西班牙海鮮飯週 必吃華倫西亞原汁原味海鮮飯
【好去處】上環新開居酒屋自設海鮮展示櫃　配合自選煮法逾30款清酒任意配搭
【好去處】上環新開居酒屋自設海鮮展示櫃　配合自選煮法逾30款清酒任意配搭
【日本好去處】日本自由行恢復在即 計劃好行程未？ 東京美食、休閒好去處推介
【日本好去處】日本自由行恢復在即 計劃好行程未？ 東京美食、休閒好去處推介
【好去處】西九竹翠公園成人氣表演場地　陳曉東、Dear Jane、洪嘉豪紛紛戶外開騷
【好去處】西九竹翠公園成人氣表演場地　陳曉東、Dear Jane、洪嘉豪紛紛戶外開騷
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款