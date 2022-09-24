【好去處】上環新開居酒屋自設海鮮展示櫃　配合自選煮法逾30款清酒任意配搭

上環有間新開的和藏居酒屋，以自設海鮮展示櫃，供應達拍賣級別的頂級海膽及魚鮮食材，配合自選煮法，更開心是逾30款清酒任意配搭！

惹味佐酒燒物

前菜推介炙燒吞拿魚背肉．黑醋芝麻漬（$168），加入鹽、黑椒碎於吞拿魚炙燒，再以黑醋、豉油、芝麻漬加洋葱攪勻，增添味道層次。

另一款炸富山灣白蝦．海苔咖喱粉，精選富山時令白蝦，裹上粟粉的白蝦以熱油酥炸，享用前加入海苔咖喱粉調味，惹味香脆，絕對停不了口。

還有不要錯過蟹味噌小鍋．大根．海苔天婦羅（$98），由日本直送的兩款不同麵豉加入味醂及醬油等製成味噌湯，再混入新鮮的松葉蟹肉及蟹膏提鮮，更有漬蘿蔔及酥脆香口的紫菜，滋味無窮。

時令海鮮主打

各式時令海鮮也是這裏的主打之一，所以吧枱旁亦特別設計了一個海鮮展示櫃，可讓客人親選心水海鮮作菜，如生蠔、魚鮮刺身形式享用，當中龍蝦及蟹的煮法更是變化多端，可以實行一蝦兩食或一蟹三食的創新煮法，推介龍蝦料理兩食，分別是黃金醬燒及龍蝦粥（$338），分量足兩人享用，以蛋黃碎、鹹蛋黃碎及龍蝦膏製成香濃醬汁來燒製龍蝦肉，鹹香惹味，龍蝦粥不但可嘗到啖啖彈牙的龍蝦肉，粥底特別以龍蝦殼、昆布及清湯一同熬煮，鮮味十足。

升級版牛雜鍋

再來特別的佐酒菜式，實在不得不提福岡和牛雜鍋（$288），此乃日本人地道的庶民美食，隨意走進任何一間居酒屋都能輕易吃得到。原本日版只有小腸，為求豐富菜式及帶來創新感，大廚特別加入牛的不同內臟部位豐富口感，牛柏葉、蜂巢胃（牛隻的第二個胃）、牛脷、橫隔膜及牛筋等，牛控必試！

牛控若仍未覺滿足的話，便要再吃這道宮崎A4和牛肉眼三食，可以供2-4人用，特別主理3款不同的料理方法，包括和牛炙壽司、和牛三文治及和牛壽喜燒，嘗過痛快。

最強清酒匯集

除了創新的日式和食吸引外，當然少不了另一個主角-清酒。以Sake Flight的形式，按不同程度的香氣及濃度將清酒配搭，例如香氣型的薰酒、熟成型的熟酒、輕快型的爽酒及醇濃型的醇酒。酒單以日本地圖來區分各地的特色清酒，由北海道、東北、中部、關東、關西、四國及沖繩等地區，精選逾30款不同特色佳釀，既可讓客人了解不同地區的酒品外，亦令愛酒之人可以一次過嘗盡最多12款清酒（每個拼盤4款由$198-$298），以拼盤形式享用由唎酒師精心配搭的清酒。

和藏 Wakura Izakaya

地址：上環干諾道西48號干諾中心1樓

電話：3751 7031

營業時間：12nn-3pm、5:30pm-11pm

作者：郭秀芳

責任編輯：招美寶

（節錄）

【原文：居酒屋自設海鮮展示櫃 打破傳統框架（收費文章）】

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