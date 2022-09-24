生活太忙碌，早餐宜吃得豐富有營，午間則可素食主義減輕腸胃負擔，輕便簡約下午茶，更能藉機小休放鬆。若能配合時尚的茗茶之道，絕對可令身心舒暢。

位於中環的精品茶舍「茶研」，新推出多款全新素食主題菜式，讓客人可以天然健康滋味搭配茶茗，全方位感受心靈與大自然間的調和。

4款全新綠色滋味餐，包括鮮艷奪目且營養滿分的素之選全日早餐，以新鮮西柚作聚焦點，伴隨的是多款植物性美點，當中包括乳酪、烘烤穀麥片、牛油果、酸種麵包及炒蛋白等，能為一天注滿綠色能量。

同樣色彩繽紛的選擇還有布拉塔芝士配原種番茄沙律（$158 /午餐、$138 /下午茶及假日早午餐），柔軟味濃的布拉塔芝士（Burrata）與原種番茄的風味實屬天作之合，簡單以茴香青醬點綴，已能完美突出沙律的清新氣息。

另有日式風味的烤茄子玄米茶漬飯（$158 /午餐、$138 /下午茶及假日早午餐），以玄米茶入饌，客人更可自行加入茶湯；搭配烤茄子、姬松茸、芝麻、紫蘇及日本酸梅，為茶漬飯注入和風色彩；而有營沙律餐會加入更多款超級食物，包括藜麥、牛油果及羽衣甘藍等，另配上核桃、藍莓、石榴、枸杞，並混合來自西班牙的雪莉醋，實是開胃健康之選。

招牌手沖茶茗

至於招牌手沖茶茗系列，不妨一試雲南月光白，此一富有詩意的頂級白茶須在月光下採摘及烘乾，帶木調的花蜜香，入口清爽甜潤；而台灣夕陽紅則以現代紅茶生產及發酵過程處理，茶香優雅多元，散發紅烏龍獨有的輕熟果香。

還有產自斯里蘭卡的銀鏢紅茶，茶色暗紅，擁有濃厚圓潤的麥芽甘香；最後有來自韓國的洋甘菊，淡淡花香沁人心脾。

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茶研 The Tea Academics

地址：中環皇后大道中31號陸海通大廈1樓

電話：3187 7303

營業時間：8am-6pm、周日休息

作者：郭秀芳

責任編輯：招美寶

【原文︰精品茗茶配輕素食 注入滋味活力】（收費文章）

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