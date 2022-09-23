【英國樓價】英國明年樓價料跌4.5%　研究機構：樓價跌不代表年輕人更易「上車」

英國智庫經濟和商業研究中心（CEBR）發表研究數據顯示，英國明年樓價料平均跌4.5%，不過該機構指這不代表會令當地年輕人更易「上車」。

CEBR指出，2023年對於英國房地產行業來說可說是充滿挑戰的一年，預料第三季的年度跌幅最高達6.2%。這主要是由於按揭利率急升、生活成本壓力巨大、經濟衰退前景浮現，以及預期失業率增加所致。「雖然最近宣布的能源價格限制將為家庭及企業帶來一些喘息的機會，但以上的因素至少仍會在明年困擾經濟。」

CEBR表示，無法買樓的人可能會歡迎價格下跌的想法，因為這會讓想「上車」的人更負擔得起。然而，房地產市場收縮會為市民帶來經濟痛苦。而銀行在經濟低迷時或會降低貸款價值比率，從而提高借貸買樓的門檻。另外，報告認為樓價下跌，亦會削弱消費信心，導致消費者支出減少、經濟衰退加劇及失業率上升。

CEBR經濟學家Karl Thompson指出，在目前的經濟環境下，樓價下跌並沒有任何好處，建議要認真考慮恢復印花稅假期，甚至更徹底改革房產稅，以令英國房地產市場保持活力。

責任編輯：鄭樂怡

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