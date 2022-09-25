「天星沙龍」傍晚啟航 坐小輪遊青衣 懷疑人生就去

喜歡一個城市，自然希望認識及了解更多，建立更親密的關係。兩年一度的本地建築界盛事-港深城市\建築雙城雙年展（香港）（下稱「雙年展」）第二階段展覽壓軸展出，透過展覽及活動，反思對香港的想法及體會，加深對這片土地的熱愛。

港深城市\建築雙城雙年展（香港）（下稱「雙年展」）繼第一階段展覽在上月底率先於中環街市登場，第二階段選址北角（東）渡輪碼頭及中環天星碼頭，由場地至展品也別具意義。今屆雙年展由6位策展人共同策劃，均為土生土長的香港建築師及設計師。

主題「集籽種城」，聚集了50多個探討城市、建築及建構環境議題的參展單位，來自科學、藝術、教育、設計、社區、建築、保育及影像等領域，從自身角度出發，共同探索怎樣令社會上的不同元素共存及取得平衡。

展場分成3個主題區域，包括城市面貌、鄉郊復育及建築文化。當中展品眾多，有來自外國如泰國及韓國單位探討店屋文化、愛爾蘭建築公司拍攝有關海岸的短片，亦有本地團隊解構深水埗布棚專題，題材廣泛而貼近民生及社區。

坐小輪漫遊青衣

展覽壓軸活動由創意團體「懷疑人生就去」、香港建築文物保護師學會及長春社文化古蹟資源中心共同策劃的「天星沙龍重渡維港」，帶參加者乘坐電動渡輪，穿過維多利亞港前往青衣天星小輪船塢，並藉演講及音樂等活動，重溫與這片海港緊密相連的城市故事，在大約兩小時的船程中，反思生活和進行沉浸式城市觀察。

平時坐渡輪過海，只有10多分鐘的航程，這次則可以坐足兩小時，慢慢感受渡輪在海上漂浮航行的美好時光。這隻電動天星渡輪有冷氣之外，設玻璃天花及全新寬闊窗框，透入自然光及不阻船外美景。船頭尾甲板位置及下層則維持原有格局，但減少了汽油氣味，更加舒適。

「天星沙龍」在傍晚啟航，剛好在船上欣賞到夕陽，繁華的高樓伴以黃金鹹蛋黃，是港人最引以為傲的醉人美景。「懷疑人生就去」主理人黃宇軒，亦在船上分享他以城市觀察學的角度，講解本地少有的觀光船。一邊乘坐天星小輪遊船河，穿過青馬大橋底，近距離從海上細看貨櫃碼頭的宏偉，還有專家即場介紹青馬大橋的結構、音樂人現場演奏，氣氛如電影場景般浪漫。

活動有多場導賞團及工作坊，可於網上報名參與，而「天星沙龍」只得10月7日及14日兩場，機會難得，值得購票乘坐。

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2022 港深城市 \ 建築雙城雙年展

展覽場地：北角（東）渡輪碼頭、中環街市及天星碼頭

日期：即日起至11月26日

網址：www.uabbhk.org

作者、責任編輯：張頌婷

（節錄）

【原文︰兩年一度雙年展 碼頭免費展覽 天星小輪遊青衣】（收費文章）

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