  • 28°C
香港時間 : 2022925日 (週日) 19:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

「天星沙龍」傍晚啟航 坐小輪遊青衣 懷疑人生就去

精明消費 19:00 2022/09/25

分享：

分享：

喜歡一個城市，自然希望認識及了解更多，建立更親密的關係。兩年一度的本地建築界盛事-港深城市\建築雙城雙年展（香港）（下稱「雙年展」）第二階段展覽壓軸展出，透過展覽及活動，反思對香港的想法及體會，加深對這片土地的熱愛。

港深城市\建築雙城雙年展（香港）（下稱「雙年展」）繼第一階段展覽在上月底率先於中環街市登場，第二階段選址北角（東）渡輪碼頭及中環天星碼頭，由場地至展品也別具意義。今屆雙年展由6位策展人共同策劃，均為土生土長的香港建築師及設計師。

主題「集籽種城」，聚集了50多個探討城市、建築及建構環境議題的參展單位，來自科學、藝術、教育、設計、社區、建築、保育及影像等領域，從自身角度出發，共同探索怎樣令社會上的不同元素共存及取得平衡。

展場分成3個主題區域，包括城市面貌、鄉郊復育及建築文化。當中展品眾多，有來自外國如泰國及韓國單位探討店屋文化、愛爾蘭建築公司拍攝有關海岸的短片，亦有本地團隊解構深水埗布棚專題，題材廣泛而貼近民生及社區。

坐小輪漫遊青衣

展覽壓軸活動由創意團體「懷疑人生就去」、香港建築文物保護師學會及長春社文化古蹟資源中心共同策劃的「天星沙龍重渡維港」，帶參加者乘坐電動渡輪，穿過維多利亞港前往青衣天星小輪船塢，並藉演講及音樂等活動，重溫與這片海港緊密相連的城市故事，在大約兩小時的船程中，反思生活和進行沉浸式城市觀察。

平時坐渡輪過海，只有10多分鐘的航程，這次則可以坐足兩小時，慢慢感受渡輪在海上漂浮航行的美好時光。這隻電動天星渡輪有冷氣之外，設玻璃天花及全新寬闊窗框，透入自然光及不阻船外美景。船頭尾甲板位置及下層則維持原有格局，但減少了汽油氣味，更加舒適。

「天星沙龍」在傍晚啟航，剛好在船上欣賞到夕陽，繁華的高樓伴以黃金鹹蛋黃，是港人最引以為傲的醉人美景。「懷疑人生就去」主理人黃宇軒，亦在船上分享他以城市觀察學的角度，講解本地少有的觀光船。一邊乘坐天星小輪遊船河，穿過青馬大橋底，近距離從海上細看貨櫃碼頭的宏偉，還有專家即場介紹青馬大橋的結構、音樂人現場演奏，氣氛如電影場景般浪漫。

活動有多場導賞團及工作坊，可於網上報名參與，而「天星沙龍」只得10月7日及14日兩場，機會難得，值得購票乘坐。

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

2022 港深城市 \ 建築雙城雙年展

展覽場地：北角（東）渡輪碼頭、中環街市及天星碼頭

日期：即日起至11月26日

網址：www.uabbhk.org

 

作者、責任編輯：張頌婷

（節錄）

【原文︰兩年一度雙年展 碼頭免費展覽 天星小輪遊青衣】（收費文章）

 

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文
電影 文娛藝術 中環街市 天星小輪 中環 設計師 北角 青衣 深水埗 工作坊

下一篇文章

【好去處】港威酒店推全新海鮮自助晚餐　任嘗法國生蠔+小龍蝦　每位成人$698起
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【好去處】西九竹翠公園成人氣表演場地　陳曉東、Dear Jane、洪嘉豪紛紛戶外開騷
【好去處】西九竹翠公園成人氣表演場地　陳曉東、Dear Jane、洪嘉豪紛紛戶外開騷
聯合舉辦西班牙海鮮飯週 必吃華倫西亞原汁原味海鮮飯
聯合舉辦西班牙海鮮飯週 必吃華倫西亞原汁原味海鮮飯
【好去處】馬哥孛羅香港酒店推全新自助餐、下午茶　$608起嘆海鮮鴨肝自助晚餐
【好去處】馬哥孛羅香港酒店推全新自助餐、下午茶　$608起嘆海鮮鴨肝自助晚餐
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至9月23日）
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至9月23日）
【日本好去處】日本自由行恢復在即 計劃好行程未？ 東京美食、休閒好去處推介
【日本好去處】日本自由行恢復在即 計劃好行程未？ 東京美食、休閒好去處推介
【好去處】上環新開居酒屋自設海鮮展示櫃　配合自選煮法逾30款清酒任意配搭
【好去處】上環新開居酒屋自設海鮮展示櫃　配合自選煮法逾30款清酒任意配搭
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款