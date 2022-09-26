開展熊市下一階段 瑞聯︰企業盈利下調 長債息料趨升 股債將再邁向震盪

熊市究竟何時完結、去到什麼階段，市場眾說紛紜，瑞聯銀行財富管理首席投資官韋立民(Norman Villamin)便以「開展2022年熊市下一階段」為題，撰寫報告指，風險資產在夏季回漲之後，目前的定價再次高估了經濟軟著陸的可能性，因此投資者在邁向年底時有必要保持審慎。

韋立民認為，美聯儲主席鮑威爾最近的言論意味著，歐洲和美國經濟在未來數月進入衰退的風險正在趨升。經歷在夏季的反彈行情，信用債市場息差目前已沒有如今年6月般反映經濟衰退的前景。聯儲局延長緊縮週期將表示著，信貸質素在此後將開始轉壞，就如在1980年代初收緊週期所處的相同階段一樣。

長短債倒掛 或引導10年期債息攀升

聯儲局持續加息有機會使美國2年期國債孳息率繼續上漲至4%，出現長短債息倒掛，但他表示，參考在大通脹時的衰退期，即使美國10年期國債孳息率下跌至低於2年期國債，但仍可能在未來從現時的3%再攀升至3.5-4%。

股票方面，市盈率已上升至超過疫前的平均值。基於10年期美國國債孳息率再次上揚，投資者將如在今年上半年般，面對市場因孳息率較高的環境而為資產重新定價的行情。但與上半年不同的是，投資者在這次已不能依靠企業盈利增長的強勢作應對。事實上，雖然表現符合預期的業績季度才剛結束，企業已經開始下調對今年下半年及2023年的盈利預測。

他認為，投資者當前必需警惕市場運作失常的風險不斷升温。基於全球金融條件已經週期性地收緊，而未來並沒有寬鬆政策的跡象，聯儲局延長緊縮週期自1980年代初以來皆對信貸狀況造成顯著的衝擊。

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