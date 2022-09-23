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【加密貨幣】Michael Saylor：比特幣有望重上69,000美元　與黃金睇齊價格可達50萬美元

個人增值 16:24 2022/09/23

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加密貨幣市場氣氛自今年3月開始轉吹疲弱，比特幣價格曾經跌破2萬美元，受到崩盤影響，Coinbase等行業主要企業亦宣布大裁員。不過，近日有比特幣支持者表示，比特幣將會在未來有望重返69000美元。

比特幣支持者︰未來4年重上高峰

據華爾街日報報道，商業智慧軟體MicroStrategy(MSTR-US)共同創辧人兼董事長Michael Saylor日前預料，比特幣可能在「未來四年的某個時候」重上68,990美元，即去年11月的高峰位，他亦進一步指出，如果比特幣總市值與黃金相當，未來十年價格可能達到50萬美元。現時他正關注比特幣4年來的簡單移動平均線，以尋找潛在的底部，該指標目前在20,000美元左右，並且已經多次觸及，非常穩定。

比特幣今年已經縮水近60%

不過報道指，儘管Saylor這一位比特幣支持者的指，比特幣可被視為對沖通脹的工具，但這種加密貨幣的交易情況基本上與其他風險資產同步，尤其是成長股。按今年的數據為止，比特幣價值已經縮水近60%。

另外，報道提到，按周二提交給美國證券交易委員會的文件，MicroStrategy在8月2日至9月19日期間，以約600萬美元購買了約301枚比特幣，將其持有比特幣數量推至13萬枚以上。而Saylor表示，他個人持有約17,732枚比特幣，兩年前他以約9,500美元的價格買入。

責任編輯：區祖飛

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