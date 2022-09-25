【好去處】西九竹翠公園成人氣表演場地　陳曉東、Dear Jane、洪嘉豪紛紛戶外開騷

西九文化區苗圃公園佔地約14萬平方呎的大型戶外表演及活動空間「Wonderland竹翠公園」，自年初啟用以來已舉行多場演唱會，成為本地大型活動表演的全新場地之選。

日前彩正娛樂宣布AXA安盛成為場地的冠名贊助商，投資總額逾8位數字打造集藝術、文娛及消閒一體的「AXA X WONDERLAND」，進一步推動場地成為藝術文娛活動的國際地標。

為致力推動全民身心健康，繼去年10月10日世界精神健康日舉辦大型社區活動，今年10月8日至9日亦將舉辦更大規模的「AXA BetterMe Weekend」，提供一系列工作坊及遊戲體驗、觀賞區及不同的打卡拍照區等。

年內預計人流逾10萬

另外，疫情下不少大型演唱會轉移至室外舉行，「AXA x WONDERLAND」本年度第四季度出租率已逾九成，包括早前公布的《Harbour the Sonic陳曉東2022演唱會》，以及Dear Jane及洪嘉豪的演唱會企劃；其他活動有西九文化區主辦的「政青青年穿越故宮之旅」、汽車展覽及音樂祭等，預計第四季度人流量將超過10萬人次。

另外，場內餐飲專區「BITE」亦已開業，推出創意玩味菜單，包括全港首創「WONDER涼面Shake Shake杯」。為配合比鄰的故宮博物館，「BITE」亦特別糅合中華茶藝歷史文化推出特色手搖茶飲，讓遊客細味逾千年的茗茶文化。

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作者：區家歷

責任編輯：陳家昌

【原文：西九竹翠公園成人氣表演場地 陳曉東 Dear Jane 洪嘉豪紛開戶外騷（收費文章）】

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