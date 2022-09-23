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【日本自由行】日本放寬自由行入境限制　聖誕搭國泰飛日本來回最平$11,782起（附聖誕檔期機票價格比較）

精明消費 15:51 2022/09/23

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自從兩年前疫情封關之後，大部分香港人都失卻了去旅行的機會。日本一直都是香港人熱愛的旅遊地點，而近日終於迎來好消息，令香港人有了「回鄉」的機會。自日本首相岸田文雄近日宣布10月11日起，將放寬旅客入境自由行及短期停留免簽證安排，再加上香港公布「０+3」檢疫安排，吸引不少香港人搜尋香港飛日本的機票價格，部分聖誕檔期的機位更只餘下少量。

■聖誕檔期香港東京來回機票價格比較■
（按價格高至低排序）

    點擊圖片放大
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若要數日本10月中放寬自由行入境限制後的長假期，最快要到聖誕。本網嘗試在各大航空公司搜尋香港飛東京成田機場的機票價格，價錢最平是香港快運，需9,003元起。而國泰由香港飛東京羽田機場的機票，則要14,103元起。不過這些價格都是在今天（9月23日）搜索，不排除會有調整。

今早或昨日，「０+3」檢疫安排尚未公布時，不少香港人已經開始搶購機票。即使香港飛日本的來回機票價格要1萬元或以上，較疫情前的價格水平高，但部分聖誕檔期由香港飛日本的機位僅餘少量。

Trip.com香港及台灣地區電子商務主管葉卓銘表示，截至9月22日上午10時，Trip.com（香港）航班搜索量較上周同期錄得20%增長，隨後數據在當日下午一直上升；而至晚上10時當日本公佈允許遊客自由行，取消入境人數上限後，香港用戶整體航班瀏覽人數為上周同期三倍之多。

他續指，由9月22日零晨至9月23日早上10時30分，Trip.com（香港）航班搜索量總計較上週同期急升近51倍，而香港往日本機票訂單量在此期間亦錄得7倍增長。

 

責任編輯：鄭樂怡

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