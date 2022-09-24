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【日本好去處】日本自由行恢復在即 計劃好行程未？ 東京美食、休閒好去處推介

精明消費 11:00 2022/09/24

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近日，日本公布了最新入境安排，由10月11日起將會解除個人遊自由行限制，並恢復疫情前的短期逗留免簽證安排，同時取消入境人數限制。相信很多人已經開始計劃行程了，是時候來一場休閒舒心的日本之旅啦！

神樂坂位於東京都新宿區牛込地區，是一個以「坂道」而聞名的區域，不但環境充滿日式風情，在這些蜿蜒的石磚小徑上還隱藏不少珍饈美味，有羽釜煮飯鍋炊製的蓬鬆口感白米飯定食、名廚齋藤元志郎監製炸豬排加持的蕎麥麵店、懷舊居酒屋 「神樂坂KADO」、傳統甜點店紀之善。

神樂坂交通便利
若想造訪神樂坂地區，建議可從都內以下車站步行前往，神樂坂站（東京Metro地鐵東西線）、牛込神樂坂站（都營地鐵大江戶線）、飯田橋站（東京Metro地鐵南北線/東西線/有樂町線、JR中央線/總武線、都營地鐵大江戶線），交通十分便利。

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隱藏在小巷的美食
神樂坂一帶有很多日系特色小徑，比如有因曾經兵庫而得名的「兵庫橫丁」、由錯綜複雜的小路而形成的「捉迷藏橫丁」、還有以往藝妓時常出沒的石磚小路「藝妓小路」，還有由各種美食店、拉麵店等聚集的「神樂小路」，其中這幾間特色店鋪不可錯過。

1.AKOMEYA食堂 
神樂坂近年來的代表地標是「AKOMEYA TOKYO 」，是一間集合時尚服裝、雜貨、傢具及書店等各種潮牌商品於一體的旗艦店。其中還增設了以販售日本各地嚴選的白米、調味料、烹飪器具等日常生活雜貨而知名的「AKOMEYA」所營運的食堂，神樂坂店還推出特色定食，其白飯是使用羽釜煮飯鍋來進行炊製，並配上品牌精選的調味食材，定食内容還會根據季節而變動。

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AKOMEYA食堂 神樂坂
地址：東京都新宿区矢来町67番地（AKOMEYA TOKYO in la kagū設施裡面）
時間：11:00-20:00(L.O.19:30）
電話：03-5946-8243
網站：按此


2.日本懷舊居酒屋 「神樂坂KADO」
這是一間充滿日式懷舊氛圍的在古老的私人住宅中的料理店、居酒屋，可以坐在榻榻米上享用美食，也可以選擇在立飲區，點上幾樣下酒菜，喝上一杯。

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Kagurazaka Cado
地址：162-0817 東京都新宿區赤城元町 1-32
電話：03-3268-2410
網站：按此


3.紀之善
紀之善(きのぜん)是一家日本傳統式的甜點店。提供豆沙（あんみつ）、年糕紅豆湯、抹茶芭芭露等甜點之外，夏天的時候還會有刨冰、秋天則有加入了板栗熬制的豆沙餡等季節限定菜單提供。

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紀之善(きのぜん)
地址:162 -0825 1-12 Shinjuku Kagurazaka , Tokyo
Kinozen Bldg .
營業時間：週二至週六：11:00-19:00 LO 週日和節假日：11:30-17:00 LO（定期休息：星期一）
電話 ：03-3269-2920
網站：按此


4.神樂坂山SEMI（神楽坂山せみ）
神樂坂山SEMI是一間日式小酒館，可以品嘗到手工製成的蕎麥麵，還能夠品嘗到由名廚齋藤元志郎先生所監製而成的炸豬排。

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神楽坂山せみ
地址：東京都新宿区神楽坂5-31 １F
電話：03-3268-7717
網站：按此

 

 

責任編輯：梁政琪

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