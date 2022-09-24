美元定存108天3.88厘 股市無眼睇？存款至年底賺息1.1萬（3-4個月美元定存大比併）

港股跌至10年低，美股又再下挫，債市、匯市都跌跌不休，想有一筆錢安全放到今年底？本文搜羅3-4個月美元定期存款，存期足夠覆蓋至年終，有8間銀行的年利率達到3厘水平，最高3.88厘，如果存款額達到銀行的門檻，可輕鬆賺息1.1萬元。

3-4個月美元定存大比併

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富邦108天3.88厘 惟入場門檻高

在美元3-4個月定存當中，以富邦銀行的108天3.88厘最高，單計3個月存期，也是富邦的3.7厘最高。這是前天（9月23日）才剛公布的息率，新鮮滾熱辣，但起存門檻也不低，要100萬港元等值。若以此金額計算，存108天，賺息約11,480港元（未計匯兌差價），剛好可在明年初釋放資金。若存3個月，期內也可賺息約9250港元。

其他銀行的3或4個月美元定存，多在3厘或3.1厘，門檻最高的是建行亞洲，要存40萬美元新資金，以4個月存期計算，期內賺息約4133美元。門檻高的尚有大新銀行（02356），最少要存200萬港元；創興銀行及交銀香港最少要存13萬美元，即約100萬港元。

上海商業銀行、星展銀行及信銀國際的門檻則較低，10萬港元有找，起存額分別是1萬美元、5萬港元及1500美元。

需留意，富邦及信銀國際的優惠期至9月30日，其他銀行的息率也是每日波動的，尤其近日加息周期之下，幾乎每天都有變動，想做定存，最好即日再向銀行查詢。

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