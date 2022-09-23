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iPhone 14 Pro系列收機要等個半月的啟示　iPhone 14 成為配襯了嗎？

博客 14:17 2022/09/23

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雖說全球經濟不景氣，加上美國不停加息遏制通脹，導致股市樓市不斷下試低位，人人財富都被「消失」了不少。可是不景氣這三個字似乎並不適用於高階智能手機市場。

單以香港來說，蘋果新推出的iPhone 14 Pro系列大賣是在預期之中，但難以想像的是目前下訂單的話，竟然要等到11月初才有機到手，而且現在還不設現場取機，可見新機貨源的確緊絀。相反，定位為入門機種的iPhone 14則可現貨購買，難怪已有分析員跳出來說iPhone 14的定位失敗云云。

「不景氣」三字 不適用於高階手機市場

一向大爆蘋果供應鏈新聞的天風國際分析師郭明錤，日前便在自家平台發佈消息，指出基於新產品開售後市場反應，作出一系列預測，當中最重要的便是iPhone 14 Pro系列出貨，在下半年將佔整體iPhone 14系列出貨量佔60%至65% ，先前預估為55%至60%。而擁有大屏幕的iPhone 14 Pro Max則預算佔整體iPhone 14出貨量約30%至35%，兩者成為最受歡迎的iPhone 14機種。

iPhone 14 Plus未開售  判斷定位失敗言之尚早

其實果粉一直都會以最頂尖型號作為首選，iPhone 14 Pro系列大賣並不驚奇。但對於iPhone 14和iPhone 14 Plus的定位，相信目前作出定論是為時尚早。一來大屏版iPhone 14 Plus尚未正式開賣，二來目蘋果仍維持銷售iPhone 13系列，在13和14都採用同一處理器的情況下，有意轉用iPhone的Android用家，正常的都會選擇iPhone 13吧，畢竟iPhone 13 入門價$5999，而iPhone 14則索價$6899。薑餅人相信iPhone 14的出現是用來襯托iPhone 14 Plus，畢竟現時選用Android手機的客戶大多偏好大屏幕，現時iPhone 14 Plus入門版定價只較iPhone 14高$800，即$7688。要判斷iPhone 14系列是否失敗，便要看iPhone 14 Plus在10月上市後的表現才能定奪，畢竟現時蘋果的iPhone系列全線共有8個產品在出售，價位由$3699至$13599，每一種產品每一個定價，都是有其考量之處。

華為Mate 50系列炒至8,000元人民幣
在地球的另一端，不少內地手機用戶也在搶購手機，除了iPhone之外他們在搶的是華為新推出的Mate 50系列手機。手機在開始接受預訂時據講也是一機難求，到了本周開始公開發售，竟然有人開出黃牛價每部手機加8,000元人民幣。當然，不少人一邊抗議，一邊也有不少人接貨。

儘管華為缺席高端手機市場兩年，又不支援5G網絡，但從市場反應看，Mate50系列仍然受到內地消費者青睞。對於新機的熱銷，產業鏈也表示，華為方面正準備提升出貨量，據說從下個月開始華為要加大崑崙玻璃版本Mate 50的備貨量，Mate 50系列出貨量將增至逾千萬部，以應付強勁的市場需求。

從蘋果及華為旗艦手機的熱銷可見，消費者即使面對不景氣，也還是願意花錢的，只是花的錢要讓他們感覺到一些心靈上的滿足感。果粉及花粉對其支持品牌的熱愛和忠誠度，就是背後的推動力。

相關文章︰

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撰文 : 薑餅人

欄名 : 電玩透視

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