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定存突破4厘! 美元長息最高4.3厘 高過銀債 港元3.7厘同破頂

收息攻略 12:31 2022/09/23

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香港銀行也加息（最優惠利率）後，定期存款利息自然再破頂，今日有銀行調升美元定期存款，12個月存期的年利率高達4.3厘，為近年首次有長息突破4厘水平，甚至高過銀色債券的保證回報率。以該銀行100萬港元起存額計，一年賺息約4.3萬港元。

富邦銀行上調全線存息

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富邦銀行把全線美元及港元定存年利率都有調升，加幅由0.4厘至0.6厘。面對其他銀行近日紛紛加存息，一向佔據存息高位的富邦，今次把12個月美元及港元年利率，分別加至4.3厘及3.7厘，均為全城最高。9個月美元定存加至4.1厘，同樣突破4厘水平。以100萬港元起存額計，一年賺息約3.07萬港元。

各個存期均為全城最高

至於6個月美元及港元年利率，分別加至3.9厘及3.5厘，也是該存期的全城最高。

其他銀行近日紛紛搶奪年終資金，富邦的108天存期年利率也加至全城最高，美元108天為3.88厘，港元108天為3.38厘。3個月存期方面，美元為3.7厘，港元為3.1厘，為首次有銀行在此存期升穿3厘。可謂全方位重奪存息王的地位。

上述所有優惠的起存額均為100萬港元或其等值，並需為新資金或兌換資金，優惠期全部截至9月30日。

 

 

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欄名 : 存款收息

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