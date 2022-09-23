【日圓兌換優惠】「0+3」外遊點部署？銀行換YEN仲平過找換店？　各大銀行、找換店匯價大比拼

日本政府昨日宣布將會放寬旅客入境限制，10月11日起恢復免簽證自由行。加上，有不少聲音指香港即將實施「0+7」檢疫安排，對於港人而言絕對是一大喜訊，相信第一時間會想「返鄉下」，日圓匯率走勢和優惠係點呢？近日，美元兌日圓一度貶至145，創下24年來新低點，而每百日圓兌港元則跌破5.4，大家可以把握機會換YEN啦！

富邦匯率最化算 抵過找換店

日本央行在昨日的金融政策決定會議上，決定維持大規模貨幣寬鬆政策的方針後，日圓一度貶至美元兌145日圓，創下24年來新低點，而每百日圓兌港元則跌破5.4。本網今日觀察10大銀行和10大找換店的匯率作比較，發現銀行的電匯和找換店都是徘徊5.5算，不過銀行的賣出價比找換店的低，更化算。

以今早10時40分的資料，在10間銀行中，兌換最化算的是富邦銀行，每百日圓兌港元為5.5372。其次是華僑永亨銀行，其匯率為每百日圓兌港元5.542。（更多找換店匯率可參閱圖示）相反，另外10間找換店中匯率最低的已是小女孩找換店的5.555，不過其匯價比部分銀行高。

■銀行vs找換店匯價大比拼■

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中銀香港推外匯點子優惠 恒生外匯享85折買賣差價折扣

提到銀行的找換服務，其實有不少銀行都有推出外幣兌換優惠。本網列出了5間本港銀行的外匯兌換優惠，包括中銀香港、滙豐銀行、渣打銀行、恒生銀行和花旗銀行。以上5大銀行都分別推出了迎新獎賞和兌換優惠，而中銀香港更推出外幣兌換點子優惠，當中包括以港元兌換日圓或以日圓兌換港元的「私人理財」或「中銀理財」客戶可享60點子；「智盈理財」客戶可享10點子；而「自在理財」客戶則不適用於此優惠。

恒生銀行的優惠中，只要經恒生個人e-Banking或恒生Mobile App進行任何12種貨幣之單一兌換交易，包括日圓兌換交易達5萬港元或其等值，即可享85折外匯買賣差價折扣優惠。

渣打日圓現金獎賞 需累積1,000萬港元交易金額

渣打銀行的外幣兌換獎賞屬其「外匯會員計劃」中，而想獲得日圓現金獎賞優惠，最低門檻是成為金星會員，同時必需為優先私人理財或「優先理財」客戶，且累積消費滿1,000萬港元至3,000萬港元以下，方以獲得3,888港元的現金獎賞，及2.5萬日圓額外現金獎賞。

各大銀行的外幣優惠設有條款細則，詳情可瀏覽各銀行的網頁。

■5間銀行外幣兌換優惠大比併■

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責任編輯：區祖飛

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