兩大星廚合作開「廚魔名人坊」 重新定義及復興老香港味道

都說廚魔梁經倫（Alvin Leung）回歸中環後，鬼主意會陸續有來。繼新版Bo Innovation後，Alvin和名人坊富哥（鄭錦富）首度合作，攜手開設新餐廳「廚魔名人坊」，將重新定義和復興老香港的味道，究竟二人會如何擦出新火花，令人期待。

玩嘢菜式夠創新

餐廳選址老牌西餐廳Jimmy's Kitchen舊址，亦是Alvin兒時最喜歡的餐廳之一。他們定位將懷舊粵菜加入創新元素，當中多道懷舊粵菜，正好為客人帶來失傳已久的老香港情懷。

廚魔的創意太多，先來玩玩家喻戶曉的煎釀三寶（嘗味餐單內供應，每位938元），變格富貴版。第一寶是凍食的魚子醬蟹肉小番茄，入口冰凍鮮爽；第二寶是香煎鵝肝蓮藕盒，將蓮藕夾住鵝肝來炸，脆口中帶有絲滑質感；第三寶則是帶子瑤柱釀日本青椒，椒味甜美，而帶子則鮮味滿分。

廚魔松露牛河（360元），亦是話題之作。河粉先用芽菜、洋葱炒香，然後鋪上和牛肩肉，弄成一個巨型球體，席前再用火槍炙燒至七成熟，聞到牛肉香氣，而牛油迅即滲進河粉上，與松露混和起來，另類牛河新形態。

另有兩位大廚一同構思的菜式龍蝦蟹黃糯米球（1,280元），當然不能錯過。外形如意式炸飯糰（Arancini），是生炒糯米飯的變奏版，以蝦米代替臘味，再釀滿香濃豐腴的蟹黃；龍蝦選用斤半的新鮮南澳龍蝦，以上湯煮成，是一道向經典致敬的菜式。

富哥招牌菜再現

除了新菜，這裏當然也賣富哥從前的招牌菜，包括用上五錢官燕釀製的燕窩釀鳳翼，與地道的豉椒炒肚尖，正好顯示他的功架和廚藝。

論到經典菜式，不得不提這裏是會提供兩款不同咕嚕肉版本的餐廳。其中富哥的招牌版本（240元），以豬梅頭爽肉入饌，他表示一隻豬就只有12 両的爽肉，更顯矜貴。把爽肉切成薄片，口感更爽，不帶肥肉，烹調時間亦較短，因此每件咕嚕肉都保持香脆可口。另一個傳統版本（240元），則以肥肉較多的部位製作，再上脆漿粉炸脆，入口油潤，口感香脆，是地道的風味。

最後順帶一提，菜牌上有廚魔紅色標記的就是兩人合作的新菜式，一目了然，新知舊雨，同時兼顧周到，認真體貼。

廚魔名人坊 地址：中環雲咸街1號南華大廈地庫 電話：2838 6629 營業時間：12nn-3pm、6pm-10pm

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【原文：兩大星廚合作 廚魔╳富哥 復興老香港味道（收費文章）】

作者：郭秀芳

責任編輯：招美寶

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