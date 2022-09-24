聯合舉辦西班牙海鮮飯週 必吃華倫西亞原汁原味海鮮飯

西班牙是頂級美食目的地，其美食在香港也極受歡迎。為慶祝9月20日在華倫西亞（Valencia）舉行的世界海鮮飯日（World Paella Day），西班牙國家旅遊局與提供多款西班牙海鮮飯聞名的La Paloma餐廳合作，於即日至25日舉辦「西班牙海鮮飯週」活動。



西班牙海鮮飯是世界著名的西班牙菜式之一，在各城市會選用當地食材入饌，烹調出不同風味的西班牙海鮮飯。香港西班牙海鮮飯周將由即日至25日在西營盤的La Paloma餐廳舉行，在活動期間，來自巴塞隆拿的主廚Alex Fargas，將準備兩道西班牙華倫西亞原汁原味的海鮮飯，限時供應。



兩款海鮮飯分別是使用兔肉、蝸牛、朝鮮薊製作的傳統華倫西亞海鮮飯；和使用多寶魚和西班牙對蝦作配料的Arroz A Banda海鮮飯。用上來自西班牙的食材製作，包括番紅花、米粒等，口味正宗。訂購海鮮飯的顧客，將有機會贏取西班牙國家旅遊局送出的禮物。

La Paloma

地址：西營盤皇后大道西189號西浦1樓

電話：2291 6161

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【原文：西班牙海鮮飯周 必試正宗華倫西亞Paella（收費文章）】

作者、責任編輯：張頌婷

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