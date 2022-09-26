7-Eleven買4張戲飛連爆谷 只需$200 魚尚壽司買滿$39 可$23買任何飯糰2個

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.7-Eleven：嘉禾院線 電影禮券x4 + 細爆谷券x1 200元

即日起至9月30日，可以在7-Eleven以優惠價200元（原價：450元）購買嘉禾院綫電影爆谷套票，套票包括4張嘉禾院線2D電影禮券 + 1張細爆谷換領券。

電子券換購：按此

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2. 魚尚壽司: 買滿39元 可23元買任何飯糰2個

為慶祝魚尚9週年，即日至9月28日來魚尚購物每滿39元，可以週年優惠價23元購買任何飯糰2個。

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3.銀聯卡：UNY/APITA/谷辰 消費滿400元 送20元現金券

即日起至10月11日，顧客憑銀聯卡、銀聯手機閃付或銀聯二維碼於APITA、UNY或谷辰即日單一消費淨額滿400元，即可換領20元現金券一張。

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撰文：hket小編

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