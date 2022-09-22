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【消費調查】7成港人擬未來1年增海外滙款　最多人滙往內地及美英 1/3擬增旅遊支出

個人增值 18:05 2022/09/22

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雖然各地旅遊政策陸續放寬，港人都開始計劃出國旅遊，不過在疫情的影響下，大大提升海外滙款和消費。有科技公司公布調查，發現72%港人計劃於未來12個月增加向海外滙款的金額，三分之一（33%）的受訪者有意增加外遊或度假開支。 

國際滙款費用高昂且過程緩慢

這一項由Coleman Parkes進行的獨立調查發現，受訪港人預期向海外滙款的主要原因為投資（26%），其次是訂購產品或服務（23%），以及婚禮、生日等慶祝活動（20%） 。而中國內地（41%）、美國（28%）、英國（21%）及日本（15%）為最多消費者滙款的市場。

調查亦發現，近半受訪港人（46%）表示高昂的滙款收費是國際滙款的主要缺點，其次為隱藏費用（44%）、轉帳緩慢（40%），以及兌換率欠佳（40%）。 

消費者要求收費具透明度及「數碼優先」服務

報告亦提到，近半受訪者（49%）仍然依賴銀行轉帳等舊有方式進行跨境支付，但消費者開始樂於採用其他數碼服務方案，將令情況轉變。此外，新冠肺炎亦有助促進消費者採用數碼服務，67%受訪者表示現時較疫情前更傾向轉用數碼服務。

值得留意的是，一次不愉快的經歷足以導致消費者流失。近七成（69%）受訪者表示，如果滙款機構的收費不透明，他們會乾脆不用該機構的所有其他服務。 

Wise全球產品總監Surendra Chaplot表示，這項調查揭示消費者期望跨境滙款服務須低成本、高效率及更具透明度的收費。Wise致力提供更快捷、便宜、透明、方便的國際滙款服務，讓香港市民規避隱藏費用。 

責任編輯：區祖飛

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