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【消費優惠】恒隆旗下商場推美酒佳餚禮遇　清酒放題任飲2.5小時只需$368

個人增值 17:57 2022/09/22

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秋天將至，最適合與三五知己談心聚會，恒隆地產旗下的銅鑼灣Fashion Walk由即日起至12月15日期間，將聯同一眾餐飲食肆商戶推出「Happy Hour Fun」美酒佳餚禮遇。而參與hello恒隆商場獎賞計劃，成為hello會員即可享多項餐廳優惠。

酒品低至半價

恒隆地產旗下的銅鑼灣Fashion Walk及Food Street匯聚多間人氣過江龍餐廳、酒吧及精品咖啡店，有本地手工啤酒及港式風味Fusion菜Second Draft、新開韓式居酒屋GYOJASANG等。現時，日本清酒藏所推出368元Happy Hour任飲2.5小時清酒放題，每日設有6款日本直送清酒，由甘口到辛口供選擇，顧客可到清酒自助機按喜好自由挑選。

除此之外，成為hello會員即可享多項優惠，當中包括雞尾酒「第二杯半價優惠」、招牌飲品「半價優惠」、啤酒「買一送一優惠」及以優惠價購買「德國啤酒節啤酒通行證」等。另外，免費享Base8日式唐揚炸雞或一口芝士角或炸薯條乙份、於Gyojasang享半價飲品優惠、於Urban Coffee Roaster免費享紅酒或白酒乙杯等。

消費滿100元享雙倍hello積分

另外，hello會員凡於餐飲食肆商戶消費滿100元以上，上傳單據至恒隆商場手機應用程式，成功批核後，即可享雙倍hello積分及獲贈BE-KIND TM迷你多啤梨奇亞籽杏仁堅果棒輕食裝18g一套共2件。值得一提，部分餐廳亦設有露天用餐位置及寵物友善設備，客人可於日間微醺陽光下與愛寵細味下午茶，或於入夜後微風伴隨及璀璨燈飾下共享Happy Hour時光。

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Fashion Walk - Happy Hour Fun優惠詳情：
日期：即日起至12月15日 (逢星期一至四)
時間：下午4時至晚上11時59分
地點：銅鑼灣Fashion Walk指定參與餐飲食肆商戶
網址：按此

責任編輯：區祖飛

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欄名 : 消費錦囊

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