斷言美元漲勢終結的人皆輸 經濟師︰別呈英雄 趕緊逃離

美國聯儲局一如預期加息0.75厘,雖然不少分析在事前寄望美聯儲有鴿派的傾向,而部分主要貨幣在早前亦曾經反彈,但美聯儲主席鮑威爾的言論再一次肯定其加息的決心。上海商業銀行財資研究主管林俊泓的報告便指出,過去數月,任何斷言美元漲勢終結的人皆鎩羽而歸。

報告指,今時今日,一致同意加息75基點並不稀奇。投資者比較在意鮑威爾所傳遞的信息及點陣圖的變化。而鮑威爾指出,「欠缺價格穩定,對任何人都只能帶來傷害」,又強調「冒着未來將承受更大痛苦的風險」,他竭盡所能以控制通脹。無論如何,點陣圖已彰顯鷹派立場。今年利率中位數已從3.375%升至4.375%。緊縮政策將延續至2023年,年終利率將為 4.625%。

報告指出,鮑威爾本可仔細描述放緩加息步伐所需條件,但他卻選擇閉口不談。他看似毫不擔心就業市場所浮現的疲軟跡象,其進取的語調並無太多保留。因此他相信,聯儲局很可能於11的議息會上再次加息75基點,12月則為50基點。

過去數月,任何斷言美元漲勢終結的人皆鎩羽而歸。畢竟,美元與通脹息息相關。套用阿甘正傳的想法,「假若你陷入困境,不要呈英雄。趕緊逃離!只管逃離!」 」 ( If you are ever in trouble, don't try to be brave, just run, just run away.)。

