慶祝王牌Royal Oak 50周年　Audemars Piguet西九上演「時間迴廊」【內附詳情】

為慶祝品牌的王牌產品 Royal Oak 皇家橡樹系列誕生50周年，Audemars Piguet（愛彼）於西九文化區藝術展亭舉行《50 Years of Royal Oak》展覽，讓參觀者以全新體驗走進皇家橡樹腕錶跟品牌之間關於時間的記憶迴廊，值得各位錶迷朝拜。

▲ 展場亦展示新發現的經典廣告、設計草稿等極具歷史價值和集體回憶的收藏。（圖片：品牌提供）

於1972年，Audemars Piguet推出首枚由Gerald Genta設計採用手工潤飾精鋼錶身的高級運動腕錶，並取名為Royal Oak皇家橡樹腕錶。其大膽採用8角形錶圈、39 毫米錶徑、酒桶形錶殼、6角形螺絲、帶釦逐漸收窄的一體式精鋼錶帶和Tapisserie格紋錶盤。

推出時雖則惹來不少爭議，但50年來，它成為Audemars Piguet的王牌系列，品牌更為它製作超過500款特別設計，成為錶界神級典範之一。

▲ 巨型入口概念取自Royal Oak腕錶的經典8角形錶圈。（圖片：品牌提供）

聽風的錶

是次於西九舉行的《50 Years of Royal Oak》展覽，其巨型入口已先聲奪人，概念取自皇家橡樹系列腕錶其經典8角形錶圈，好讓參觀者有種打開時空之旅大門的儀式感，帶領參觀者走進8米長的「臨境式」時光隧道，欣賞特別製作的高科技影片，回顧皇家橡樹腕錶的重要歷史時刻。

▲ 這是一道有關腕錶的時間與記憶的迴廊，從投射影象重溫此皇牌腕錶的點點。

在參觀者穿過時光隧道走到一處名為「聽風的琴」展區，是大會將首枚皇家橡樹系列腕錶的滴答聲利用電腦演算法，變成承載品牌過去、現在與將來的節奏。參觀者只需按下琴鍵，就會啟動於半空擺動的長型布條，呈現不同的音量變化，並與風的流動引起共鳴。

▲ 是次展覽別開生面的地方在「聽風的琴」展區，只要按一下琴鍵，便以演算法替你奏下獨特的Royal Oak「旋律」。（圖片：品牌提供）

這種時間和空間的驛動，是把品牌過去在不同地方展開的世界旅程畫面，以投影方式把汝拉河谷自然風光跟香港繁華美景相互呼應。另外，跟聲聲不息有關的，還有「Royal Oak皇家橡樹系列之聲」展區，參觀者同樣可感受到這獨特腕錶被賦予的「心跳聲譜」與和諧旋律

▲ 未來感十足的展區，將古今所有經典Royal Oak腕錶共冶一爐。（圖片：品牌提供）

溫「古」知新

至於展覽的重頭戲，莫過於「Royal Oak皇家橡樹系列的心臟」展區，以充滿未來感概念把Audemars Piguet於1875年位於瑞士汝拉山谷所開設錶廠中的製錶工場「隔空搬運」到西九中，並精選過往古董皇家橡樹腕錶並一一陳列展覽供參觀者檢閱，現場猶如置身在品牌的博物館，其中有不少私人珍藏，包括於1972年面世的原創型號5402。

▲ 左邊那枚是今年推出的Royal Oak 50周年特別版，右邊那枚是1972年橫空面世的原創版本。（圖片：品牌提供）

這批超罕的古董時計連同今年推出的50週年紀念版新作一併展出，並且展覽亦會展出一批新發現的經典廣告、設計草稿和照片等極具歷史價值的資料檔案，參選者更可與官方製錶師交流，前者大可分享個人皇牌作品，後者則如數家珍般把背後的歷史和故事一一細訴呢。

▲ 參觀完畢，大可在陽台欣賞香港維多利亞港美景，然後回味是次經典腕錶展覽的過去與未來。（圖片：品牌提供）

為巨星預展

為隆重其事，Audemars Piguet更舉行貴賓預展，邀請一眾嘉賓和影星出席，除了著名電影大亨、監製兼演員古天樂和電影導演馮德倫，還有新生代實力女演員周秀娜、歌手麥浚龍及KOL倪晨曦。

▲ 品牌邀請一眾演藝界巨星出席，（右起）馮德倫、古天樂、胡興佩（AP大中華區行政總裁）、倪晨曦、周秀娜、麥浚龍和Louis-Gabriel Fichet（AP瑞士總部高層）。（圖片：品牌提供）

▲ 備受觀眾愛戴的古天樂，非常專心聆聽AP製錶師的講解（圖片：品牌提供）

Audemars Piguet 《50 Years of Royal Oak》展覽

日期：即日起至9月 25 日

時間：11am – 830pm

地點：西九文化區藝術展亭

查詢：2153 0938 （免費入場，須網上預約）