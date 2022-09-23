加息周期 退休規劃要改變嗎？ 專家︰急於應對只會蒙受更大損失

美聯儲連續第三次調高聯邦基金基準利率，這次上調0.75個百分點，達到3%至3.25%之間。官方稱本次不是今年最後一次調整，在今年年尾預計會加至4.4%左右。而在香港，4大銀行昨日亦調高最優惠利率（P），這等同於香港加息了。

對於退休人士而言，這些無疑是令人坐立不安的消息。那麽加息周期會如何影響退休規劃？又有什麽應對方法呢？



美聯儲表示，更高的利率為美國人帶來兩方面的考驗，包括經濟放緩和失業率上升。MarketWatch引述安聯人壽高級市場和解決方案副總裁 Kelly LaVigne表示，首先要注意的是支出。在經濟放緩環境下，許多公司會通過大量生産產品或降低價格來吸引買家，這種方式的銷售可能很誘人，但退休人員和退休儲蓄者應該學會遏制任何不良的消費習慣。其次，在利率上升之後，應該冷靜、從容應對，不應急於調整自己的投資組合或作出其他過快或劇烈的反應，這樣只會在未來蒙受更大的損失。



美國Discover銀行亦有文章提到，利率上升是否會影響個人退休規劃取決於很多因素，其中可能取決於年齡和目標退休日期。但無論是25歲還是65歲，都應該從容面對利率變化，要保持冷靜、耐心並放眼長遠。那麽如何在美聯儲不斷加息下保持自己的退休規劃正常運行？以下提到四個可以遵循的準則。

1.利用更好的儲蓄率

更高的市場利率可以轉化為存款賬戶更高的利率，隨着利率上升，若儲蓄賬戶或其他儲蓄工具有更高的利率，那每存1元就可能多賺一點。如果想利用利率的變化來調整退休計劃，可能這是一種可行的方式。



2.審查自己的投資組合

利率的變化可能會促使大家重新審視自己的投資組合配置。個人理財博客Money Smart Guides的作家Jon Dulin 説道，在低利率的時候，許多人會選擇遠離低收益的債券和儲蓄，轉向投資更高回報的派息股票。但當利率上升時，應開始考慮出售其中一切高風險的資產並且重新考慮投資相比較穩妥地債券。如果在股票上的權重太大，而且即將面臨退休的話，可能會蒙受更大的損失。



3.考慮那些對利率不敏感的股票

利率也會通過股票市場來影響退休規劃。由於利率上升會使貸款和使用貸款支付的商品成本更高，因此可能對消費者行為產生影響。《與美聯儲一起投資：通過遵循美聯儲政策最大化投資組合績效》一書的合著者Robert R. Johnson 認為，在利率上升時，可自由支配的支出往往會下降，這就壓低依賴消費者借貸的市場板塊的股票價值，換言之，當利率上升時，很多人不會選擇購買汽車、洗衣機和昂貴服飾等。



相反，他表示，能源、消費品、公用事業和食品等行業往往在利率上升時都保持穩定，因為消費者無論如何都需要它們，例如牙膏、食物等生活必需品。



4.堅持長期戰略

Johnson亦提到，他不喜歡在預期利率變化時對整體退休計劃策略進行大刀闊斧的改變，對於接近退休年齡的人士，可能會有一些擔憂，但特別對於年輕人而言，最好盡量不要因為短期内的波動而改變投資方向，這可能會導致做出錯誤的決定，從長遠考慮，可能會付出沉重的代價。

責任編輯：梁政琪

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