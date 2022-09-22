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【ESG】滙豐投資管理逐步退出燃煤產業投資　多間基金公司剔除動力煤行業

ESG投資 17:04 2022/09/22

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在ESG的前題下，各大企業都透過各項措施和政策著手努力實現。滙豐投資管理今日宣布將逐步退出燃煤產業投資，以致力於2050年使融資和投資組合達到零碳。除了滙豐，香港亦有不同基金公司都剔除與動力煤行業有意的行業投資，以達致「可持續發展」的方針。

會向主席投反對票  或最終退出投資

滙豐指，將會積極與各公司董事會合作，以支持其於2030 年前在歐盟及經合組織市場，以及於2040年前在全球市場實現退出燃煤產業計劃。若相關公司未能在特定時間框架內，制定明確退出燃煤產業轉型計劃，將會失去滙豐投資管理的支持，包括在年度股東大會上對公司主席投反對票，或最終退出相關投資。

滙豐認為，提供清潔能源基礎設施的投資是最重要，透過滙豐投資管理的另類投資業務，將專注一些清潔能源投資方案，以及支援低碳能源系統的早期科技研發投資項目，包括投資氣候科技及可持續基礎設施項目。

富達亦將淘汰動力煤行業投資

其實，滙豐並非首家在可持續發展的投資訂立標準，富達投資基金亦有於氣候投資方針上推進淨零排放。富達提到，將與高影響力行業的公司進行密集互動參與，以加快轉型進程，若這些公司在一定的時間內沒有積極的改變，富達將會從該公司撤資。同時，富達承諾於2030年或之前逐步淘汰動力煤行業投資，並於2040年或之前逐步淘汰全球動力煤行業投資，讓公司有機會進行脫碳並展示淨零排放的決心。

貝萊德主動型投資組合　剔除動力煤生產商

除此之外，貝萊德投資公司亦已就可持續發展訂立新標準，其中，同樣是主動退出投資於動力煤生產商。貝萊德指，正在逐步把動力煤生產佔其總收入超過25%的上市企業所發行的股債從主動型投資組合中剔除。

另外，安盛保險的投資標準上亦已表明會剔除具爭議性武器、軟性大宗商品、棕櫚油及氣候風險的投資。當中全面排除煤炭收入超過30%之公司的資產管理先驅之一，同時亦排除與糧食商品及不可持續發展的棕櫚油生產相關的資產，並遵循「反步兵地雷」等具爭議性武器的剔除規則。

責任編輯：區祖飛

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欄名 : 綠色金融

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