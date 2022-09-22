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高息低波幅美股ETF 一年吸資40億 股價跑贏大市

個人增值 16:27 2022/09/22

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這個年頭輸少當贏，有一隻美股ETF今年至今跌幅約12%，少過標普500指數的20%，而且確實吸引投資者買入，據統計年初至今已吸資5億美元（約39.25億港元）。

股息率4厘 投資低波幅垃圾債

這隻ETF名為Xtrackers低Beta高收益債券ETF（HYDW.US），計價貨幣是美元，主要投資地區為美國，開支比率為0.2%，而目前股息率為4%。需要留意的是它投資於垃圾債（又稱高收益債），即非投資評級公司的債券，它們的違約風險較有投資級別的公司大，因此息率較高。然而，HYDW的策略是捕捉較低波幅的垃圾債，試圖讓投資組合較整體垃圾債市場的風險為低。

資料顯示，雖然投資於垃圾債公司，但該ETF的風險相當分散，首10大持有資產佔總資產只有7.18%，首50大資產則佔22.19%，沒有一項持有債券或資產是大於1%的。目前持有最多的是電子零部件公司TransDigm及通訊公司Sprint Corp的債券。

數據顯示HYDW今年以來淨流入金額已達5億美元，同為追蹤高收益債市場的Xtrackers美元高收益企業債ETF (HYLB.US)，今年以來錄得24億美元淨流出。傳統大型指數也在經歷資金逃離，單是上周，標普500指數ETF(SPY.US)和納指100指數ETF(QQQ.US)已分別有38億美元和15億美元的資金流出。

 

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