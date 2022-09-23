小眾香水大成功　Byredo,Frederic Malle躋身新生代最受歡迎行列

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或許，大家一生人中總會買過一枝香水也說不定，以往大家購買的香水大多是時裝品牌的出品，但近年明顯趨勢有變，市場上的焦點都紛紛落在一些較冷門的品牌身上，加上香水由形象到瓶身設計走簡約路線，令到購買香水再次成為一件很cool的事情。
以前，我們要添置香水，除了氣味適合自己外，每推出一款全新香水，設計師都會花盡心思創作出獨特的香水瓶，大家方會甘心掏腰包購買。
但今天的香水市場已經徹底來個大改變，不少香水品牌化繁為簡，索性以一個簡單瓶身來盛載不同香味，而竟然此舉令消費者為之瘋狂，可見今天要在香水界稱王，過往花枝招展的一套已不合時宜，簡約得無話可說的店舖或專櫃室，配合設計好像藥水瓶的瓶身就愈是大賣，隨手拈來的例子有來自美國的Le Labo、又或是源自2006年由Ben Gorham創立於斯德哥爾摩的Byredo，都是當中的表表者。
Byredo 小眾稱王
談起Byredo，品牌近年風頭更是一時無倆，由香水再推出化粧品和配飾，去年營業額高達1億美元，業績比不少時裝品牌更好，品牌的成功全因為創辦人Ben Gorham的思維。Ben說：
當我想為品牌開發一種新的香味時，我會先創造一種適合自己的味道，透過氣味訴說一段故事作為觸動點，喚醒大家的集體記憶。
此外，包裝上要一致性，質感高；磁性的瓶蓋是我個人偏好。當我們開始做香水時，每款產品都必需要一個存在理由，如果無法找到一個可理解的答案，或許是時候重新思考創造的東西。
就好像當中名為Green的香水，是以我記憶中父親身上的味道作為基調，當然，或許他的氣味與其他人的父親的味道不同，但大家都會產生共鳴，因為這瓶香水與父親的形象有所連結。
Ben是如此看重香水創作的，香水是可以獨立的，完全撇除傳統香水只是依附在時裝品牌用來賺錢的副產品，難怪早前兩大美粧集團 L'Oreal和西班牙的Puig均對它虎視眈眈準備收購，而最後由後者成功收購。
Frederic Malle 有名師寵愛
至於在業界更受時裝設計師歡迎的小眾品牌就一定是Frederic Malle，當年Dries Van Noten於本地開設專門店，就堅持一定要加入品牌香水於店內發售，可見甚得設計師歡心。
Frederic Malle從小受到祖父和母親的薰陶，香水對他來說就是一門藝術。在90年代的時候，他認為香水市場商業化得很，調香師變得失去創作自由，於是創立Editions de Parfums Frederic Malle（意指「香水出版社」），邀請了許多世界級的調香師加盟，以不考慮預算、時間和銷量，讓調香師自由創作，感覺就如「編輯」和「作家」之間的關係。
至於簡約瓶身會印上調香師的簡介和創作理念，如此尊重創作者，讓大家認識到這一班香水的幕後功臣，同時又顛覆社會大眾對香水的形象，難怪令不少獨立的時裝設計師肅然起敬，亦被Estee Lauder集團收歸旗下，幸好的是在大集團經營下仍然維持有限度的曝光，直教不少喜歡冷門香水品牌的人被視為收藏對象。
產品查詢：Atelier Cologne（2866 6970）、Byredo（7072 6725）、Frederic Malle（9163 5127）、Joyce Beauty（2367 0860）、Lane Crawford（9242 4962）
撰文 : 何偉雄
欄名 : 型男玩物誌