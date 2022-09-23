小眾香水大成功　Byredo,Frederic Malle躋身新生代最受歡迎行列

或許，大家一生人中總會買過一枝香水也說不定，以往大家購買的香水大多是時裝品牌的出品，但近年明顯趨勢有變，市場上的焦點都紛紛落在一些較冷門的品牌身上，加上香水由形象到瓶身設計走簡約路線，令到購買香水再次成為一件很cool的事情。

▲ Frederic Malle的香水深得時裝設計師Dries Van Noten的喜愛，品牌位於比利時的的總店和香港店舖都可以找到它的出品，圖中的Synthetic Jungle是最新出品，當中包括羅勒、風信子、鈴蘭、天然茉莉和依蘭依蘭，同時亦簡化了西普和皮革香調，由調香大師Anne Flipo調配。（$2,290／100ml／Joyce Beauty）

以前，我們要添置香水，除了氣味適合自己外，每推出一款全新香水，設計師都會花盡心思創作出獨特的香水瓶，大家方會甘心掏腰包購買。

但今天的香水市場已經徹底來個大改變，不少香水品牌化繁為簡，索性以一個簡單瓶身來盛載不同香味，而竟然此舉令消費者為之瘋狂，可見今天要在香水界稱王，過往花枝招展的一套已不合時宜，簡約得無話可說的店舖或專櫃室，配合設計好像藥水瓶的瓶身就愈是大賣，隨手拈來的例子有來自美國的Le Labo、又或是源自2006年由Ben Gorham創立於斯德哥爾摩的Byredo，都是當中的表表者。

▲ 極度簡約樽身是近年冷門香水品牌的設計宗旨，這一樽Vanille Antique淡香精少少的50ml，已經索價2千多元。（$2,550／50ml／Byredo）

▲ Byredo剛在銅鑼灣開設了首間專門店，證明品牌已經由不少人心目中的best kept secret香水到開始被廣大所認識。

▲ Byredo以限量形式重新推出男裝香水Mister Marvelous，先以柑橘葉和橙花的香甜氣息，繼而透出竹子與薰衣草的清新中調；基調則是黑琥珀和白雪松的辛辣香氣作結尾。（$2,020／100ml／Byredo）

▲ Byredo剛在銅鑼灣開設了首間專門店，證明品牌已經由不少人心目中的best kept secret香水到開始被廣大所認識。

Byredo 小眾稱王

談起Byredo，品牌近年風頭更是一時無倆，由香水再推出化粧品和配飾，去年營業額高達1億美元，業績比不少時裝品牌更好，品牌的成功全因為創辦人Ben Gorham的思維。Ben說：

當我想為品牌開發一種新的香味時，我會先創造一種適合自己的味道，透過氣味訴說一段故事作為觸動點，喚醒大家的集體記憶。 此外，包裝上要一致性，質感高；磁性的瓶蓋是我個人偏好。當我們開始做香水時，每款產品都必需要一個存在理由，如果無法找到一個可理解的答案，或許是時候重新思考創造的東西。 就好像當中名為Green的香水，是以我記憶中父親身上的味道作為基調，當然，或許他的氣味與其他人的父親的味道不同，但大家都會產生共鳴，因為這瓶香水與父親的形象有所連結。

Ben是如此看重香水創作的，香水是可以獨立的，完全撇除傳統香水只是依附在時裝品牌用來賺錢的副產品，難怪早前兩大美粧集團 L'Oreal和西班牙的Puig均對它虎視眈眈準備收購，而最後由後者成功收購。

▲ 聰明的調香師Francis Kurkdjian深知大家出外旅遊時，都不會帶一整支大型的香水出門，於是特設輕便旅行裝方便攜帶，不過售價不便宜。（Aqua Universalis、Aqua Vitae、Aqua Celestia 各 $1,000／35ml／Lane Crawford）

▲ 其實自Atelier Cologne開設專門店後，它對部分人來說已經不再是小眾的香水品牌，圖中全新出品名為Encens Celeste香水，琥珀香、辛香及花香調交織出迷人的對比，加上乳香、岩薔薇和布里亞佛手柑喚起獨特香調。（$2,080 ／100ml／Atelier Cologne）

▲ 來自巴黎的Maison Francis Kurkdjian推出全新名為724香水，清新的氣味原來想帶出像黎明時份從紐約洗衣店散發出來的乾淨味道，當中包括意大利佛手柑、埃及茉莉花、香豌豆花和白麝香。（$3,700／200ml／Lane Crawford）

Frederic Malle 有名師寵愛

至於在業界更受時裝設計師歡迎的小眾品牌就一定是Frederic Malle，當年Dries Van Noten於本地開設專門店，就堅持一定要加入品牌香水於店內發售，可見甚得設計師歡心。

Frederic Malle從小受到祖父和母親的薰陶，香水對他來說就是一門藝術。在90年代的時候，他認為香水市場商業化得很，調香師變得失去創作自由，於是創立Editions de Parfums Frederic Malle（意指「香水出版社」），邀請了許多世界級的調香師加盟，以不考慮預算、時間和銷量，讓調香師自由創作，感覺就如「編輯」和「作家」之間的關係。

至於簡約瓶身會印上調香師的簡介和創作理念，如此尊重創作者，讓大家認識到這一班香水的幕後功臣，同時又顛覆社會大眾對香水的形象，難怪令不少獨立的時裝設計師肅然起敬，亦被Estee Lauder集團收歸旗下，幸好的是在大集團經營下仍然維持有限度的曝光，直教不少喜歡冷門香水品牌的人被視為收藏對象。

產品查詢：Atelier Cologne（2866 6970）、Byredo（7072 6725）、Frederic Malle（9163 5127）、Joyce Beauty（2367 0860）、Lane Crawford（9242 4962）