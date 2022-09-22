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【好去處】「香港綠色建築周」走訪4大類綠色建築　完成任務贏酒店住宿、Dyson風扇

精明消費 14:57 2022/09/22

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隨着社會的進步和人類的追求，近年愈來愈多人重視環保和綠色議題。本港一年一度的「香港綠色建築週2022」將於9月24日至9月30日舉行，並以「十築綠建‧築起2050碳中和」為主題。是次活動，只要成為綠築隊員同時完成各種線上任務，更可贏得額外獎勵。

網上登記成綠築隊員

活動邀請唱作歌手陳蕾和網絡紅人波仔Boris以第一身視角帶領市民一同走訪4個不同類型的本地綠色建築，包括亞洲首間全球性當代視覺文化博物館M+、一站式購物、餐飲及娛樂地標山頂廣場、保育活化建築中環街市及「Chill」環保的英皇駿景酒店等。市民可於9月24日起登入「綠建十築遊」網站，成為登記綠築隊員，跟隨兩位星級大使遊覽綠色建築並探索其特色。

完成綫上任務收集徽章　贏豐富獎賞

為實現2050年碳中和的終極目標，綠築隊員需要挑戰「綠建十築遊」的不同關卡，完成各種綫上任務收集徽章，而親自前往指定綠色建築完成指定任務，更可獲得額外獎勵。獎勵包括Dyson直立式無葉風扇、Nintendo Switch OLED遊戲主機、AirPods（第3代）、英皇駿景酒店住宿之旅等。活動詳情可按此瀏覽。

■4大類型本地綠色建築■

■「綠建十築遊」綫上任務■

    • 點擊圖片放大

「綠建十築遊」登記詳情：
日期：9月24日起網上登記
網站：按此

責任編輯：區祖飛

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