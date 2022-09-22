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【網絡熱話】錶迷開箱「勞力士iPhone」　手機盒同Rolex錶盒9成似！

個人增值 12:46 2022/09/22

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iPhone 14上星期正式取貨，有果迷已率先使用，不過亦有不少人用作炒賣。當在市場仍然吹住一股炒風之際，近日網絡上流傳了一段「勞力士iPhone」的影片，只見一部iPhone被設計成勞力士腕錶品牌相似的外型，而手機的型號疑似為iPhone 13而非iPhone 14，相信這一部手機為Rolex錶迷客製化而成。

由日內瓦手機改裝品牌製成

從社交平台所見，這一段「勞力士iPhone」的影片時間只有短短約5秒，而且在帖文中的描述不多。根據台灣媒體的報道，這部「勞力士iPhone」手機的外盒設計與勞力士手錶的綠色盒差不多，而且在盒上蓋內側的文字與圖案都見到刻有Royal Gold的品牌標誌，相信是由一間位於日內瓦的豪華手機改裝品牌Royal Gold製造而成。

背面以墨綠色皮革覆蓋

另外，在影片中見到手機的外殼採用了昂貴的24K金材質製成，加上手機是以墨綠色皮革覆蓋手機的背面，中間則是設計了一個跟箭頭型相似的部分並印有金色的勞力士皇冠標誌，加上在手機底部亦刻有「Rolex」的英文字，令人第一時間會聯想到與這一部iPhone手機與勞力士腕錶非常相似。

不過由於這一段影片時間短，加上是影片擁有者在社交平台上作分享，故此這一部手機的價格是多少我們都不得而知。對於會把自己的隨身物品設計成Rolex的款或，相信是一名Rolex腕錶愛好者才會有這個舉動。

■錶迷開箱「勞力士iPhone」■

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責任編輯：區祖飛

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