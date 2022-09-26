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不買任何可以租的東西？ 百萬富翁分享4條致富規則

個人增值 09:00 2022/09/26

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美國百萬富翁格蘭特•卡爾多(Grant Cardone )在make it上撰文分享他的致富道路，其中提到4條讓他致富的「金錢規則」。他是 Cardone Capital的首席執行官，暢銷書 《10X 法則》作者， 以及 The 10X Movement 和 The 10X Growth Conference 的創始人。他擁有並經營着七家私人控股公司和價值 36 億美元的多戶家庭項目組合。

他說道，很多人都知道如何去賺錢，但這只是致富路上的一個小部分。還應該知道如何令金錢隨着時間的推移有所增值，並且應該清楚哪些事情是值得花錢的，哪些是不應該的。

他說，在他獲得數百萬美元的淨資產值之前，他花了20多年來反復試驗。他認為必須嚴格遵守紀律，並將盡可能多的錢投資於創收資產。現在他從他創辦的18家公司和擁有的1萬2千套公寓單元中獲取收入，這些都是被動收入。

以下四個是他年輕時遵守的4個非流行的金錢和消費規則，這些規則幫助他致富。

1.除非可以儲起兩倍的價格，否則不要大舉購買
他說道，他的一些朋友一旦開始賺更多的錢，他們就會用豪華的汽車、船隻和去巴黎旅行等來犒勞自己。

但他給自己定了一條規則：為了買一塊名貴的手錶或一棟樓，必須將相等價錢的2倍儲蓄起來。這讓他不會再某件事上超支，同時也讓他有更多時閒思考是否真的需要這件物品。

同時，他沒有將現金花在對他整體生活質量影響有限的一次性大宗購買商，而是專注於將收入用於改善他的業務上。

2.不要購買任何可以出租的東西
他説道，在他努力成為百萬富翁的過程中，他唯一會購買的大件物品是那些可以增加他現金流的物品，例如他可以用於出租的商業物業。

他稱從來沒有買過任何他可以租用的東西，比如主要住宅和汽車，這樣他就可以避免支付更高的每月付款和維護成本。例如在2012年，他賣掉了自己的樓，在出租屋住了將近10年，這為他騰出了更多的錢來投資賺錢的房地產，一旦存到一大筆錢，他才用現有的儲蓄來買樓了。

直至今天，他仍然租用汽車，但從來不將租約延長超過24個月，即使這會更實惠，但他認為兩年内會發生很多變化，想盡量避免被一輛不能滿足他需求的汽車困住。

3.不為了給別人留下好印象而花錢
他說道，他的目標是為家人創造世代相傳的財富，這對他來説比購買他不需要的東西更重要。所以即使是他買得起的東西，也不是為了給同齡人留下深刻印象而買的。相反，他會投資於更高利率的東西，並在私下逐漸累積自己的財富。

他還説道，即使現在有錢買更昂貴的東西，但他仍然認為自己相當節儉，他不在乎浮華，努力生活在他能力範圍内。

4.只花費被動收入
他説，如果他一年從工作中賺10萬元，在被動收入中賺得2萬元，他會盡量之只是用這2萬元的被動收入來滿足基本的生活花費。

他總結道，這些規則都需要大量的紀律，並且它們不一定適合所有人。有時候他會思考，為什麽工作如此努力，但不能享受勞動成果。但就因為他遵守這些規則長達20年，所以他成功度過了幾次重大的衰退和全球大流行病帶來的衝擊。

 

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