南商驚見3年期定存搶長錢 年息3.55厘 單日6銀行加息 12個月3.4厘破頂

香港銀行加P前夕，單日已有最少6家銀行先加定期存款息，而且出現各種破頂息，最驚人的是南洋商業銀行，為吸納長期資金，推出3年期定存優惠，美元最高年息為3.55厘，港元最高年息3.5厘，企圖以這成本鎖定3年期資金，起存額為50萬港元或其等值。

港漂等特選客戶 才可享最高息

然而，該息率只適用於特選客戶，特選客戶包括港漂客群（中資機構外派員工、優才計劃、持單程證等來港人士）、醫生（註冊西醫、牙醫及中醫）、教聯會員、銀債認購客戶台親臨啟德分行客戶。因此，這息率也適用於銀債退款。

雖然息率不及銀債的保底息4厘，但其起存額50萬元，遠高於銀債最可獲得的21手（21萬元），以3.55厘計，一年賺息17,750港元，3年賺息53,250港元（未計滙兌差價）。

南商的3.5厘同是港元定存的破頂息，目前市場上，有另一家銀行的港元定存也是3.5厘，為華僑永亨銀行，但存期為388天。

南商同時亦新增2年期定存，美元及港元定存也有，最高為3.35厘。

南商3年期及2年期美元定存

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南商3年期及2年期港元定存

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東亞銀行（00023）則把12個月港元及美元定存均一舉加至3.4厘，需為10萬港元或其等值的新資金或銀債退款。是次東亞的加幅達0.8厘，為該存期港元定存的破頂息，此前12個月港元定存最高為富邦銀行及虛銀富融（Fusion Bank）的3.3厘。

單日最少6銀行加存息

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工銀亞洲把388天存期由3.1厘加至3.4厘，但需為理財金客戶，起存額為80萬元新資金。信銀國際及建行亞洲則同時把12個月港元定存加至3.3厘，起存額則大有分別，信銀國際為1萬元，建行亞洲則要800萬元。信銀國際同時把6個月港元定存加至3.5厘，一周內兩度調升息率，比12個月存期還要高，為6個月存期中全城最高的港元息。

虛擬銀行也有跟進，且是久未露面的眾安銀行（ZA Bank），把12個月港元定存年利率，一舉加0.8厘至2.01厘。

單日至少已有6家銀行加存息，若計及本周則有逾10家，包括富融、Livi Bank等。定存出現兩種新趨勢

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