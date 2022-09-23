Alipay HK8大院校獨家優惠 高達$38禮券 上海灘開倉全場低至1折

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.Alipay HK：8大專院校獨家優惠 高達38元禮券

9月22日及9月23日中午12點半，8大院校嘅校園飯堂、Cafe同百佳，一見到「AlipayHK校園專屬優惠宣傳單張」，用AlipayHK App scan宣傳單張上嘅QR code，就有「校園勁賞搶」鬥快拎20元電子現金券，滿21元就用得。



除「校園勁賞搶」，即日起至2022年10月20日，「AlipayHK校園專屬優惠宣傳單張」上QR code 送你多重App Store、外賣、電話上台等等優惠。

是次參與活動的校園商戶包括香港中文大學范克廉樓學生膳堂、香港大學莊月明內食堂、香港科技大學LG7餐廳等30間校園飯堂和Cafe，以及8大院校內所有百佳超級市場，領取優惠券後在合作商戶消費滿40元即可減4元，每人最多可享受2次折扣優惠。



覆蓋院校涵蓋香港大學、香港中文大學、香港科技大學、香港城市大學、香港理工大學、香港浸會大學、嶺南大學及香港教育大學。

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2. 上海灘開倉：全場低至1折

開倉包括多款經典產品，有具中國特色的男/女服裝、童裝、配飾、手袋、鞋履、家居香氛、餐具、儲物盒等，全場貨品勁減至100元起。

日期: 2022年9月22日至9月25日 時間: 11:00am - 8:00pm (22/9 - 24/9) 11:00am - 5:00pm (25/9) 地點: 銅鑼灣時代廣場一座16樓 (16/F, Tower One, Times Square, Causeway Bay)

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3.滿滿丼：牛肉丼只售19元

地址：旺角通菜街1M-1T號華發大廈地下D號舖

電話：2505 7655

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撰文：hket小編

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