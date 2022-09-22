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標普︰清零政策對中國企業的威脅大於通脹

個人增值 08:00 2022/09/22

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評級機構標普表示，中國動態清零政策對企業構成的威脅超過了通貨膨脹。該行認為，在中國平衡增長目標與嚴控疫情政策的艱難過程中，企業將需要更久才能恢復元氣。

標普全球評級大中華區企業信用研究首席分析師張積豪表示，世界其他國家和地區正專注於通脹的問題，但中國的注意力則集中於疫情防控。但病毒的傳染性越來越強，與中國根除疫情的目標發生了衝撞。

張積豪說，在經歷2020年的首輪疫情之後，中國經濟上演絕地反彈。但今年一輪又一輪的疫情和封控，延緩了各地方和企業的復蘇，也加重了樓市危機。

出行的減少也不利於刺激政策的推行。張積豪表示，可能會有更多、更大規模的刺激措施出台，但該行預計，如果清零仍是中國的核心疫情對策，這些刺激措施的效能就會被顯著鈍化。清零的影響對依賴出行和消費的行業構成了尤其顯著的風險，這些行業包括企業與消費者服務業、傳媒娛樂與休閒業、房地產業、週期性交通運輸業等。

今年內地政府打通供應鏈梗阻的措施幫助貨物運輸量恢復了正常，但人員出行仍然遠低於正常水準，旅客出行量同比下降了25%-50%。標普認為，中國和其他大多數國家不一樣，並不認為國內面臨著嚴重的通貨膨脹問題。這從今年以來的兩次減息就可以看出。

所以他認為，「隨著生產者價格漲幅回落，對企業前景威脅更大的，將是動態清零對總收入的衝擊，而不是通貨膨脹對淨利潤的擠壓。」

 

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