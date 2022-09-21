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【迪士尼門票】樂園新增「特定高峰日子」門票　「奇妙處處通」年票明天起加價

精明消費 18:19 2022/09/21

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香港迪士尼公布，將在其門票分級制新增一款門票。現有的「特定日子」及「普通日子」的所有一日門票票價將維持不變。新增的「特定高峰日子」將會訂於年內最繁忙的特定日子或季節，一日標準門票（12至64歲）票價為759元，小童門票（3至11歲）為569元。

一日「特定高峰日子」門票的適用日子會於香港迪士尼官方網站的「一日門票適用日子」日曆上顯示，並將不斷更新以顯示未來3個月的適用日子。首個「特定高峰日子」預計於今年聖誕期間出現。

樂園「奇妙處處通」年票計劃則有以下調整：

• 成人銀卡會籍新價格為1,348元，金卡會籍新價格為2,338元，白金卡會籍新價格為4,278元。

• 學生及小童的銀卡、金卡及白金卡會籍新價格則分別為998元、1,668元及3,078元。

以上的票價改動將由明天（22日）起正式生效，香港迪士尼亦會推出特別優惠予現有會員及香港居民。

長者一日門票及「奇妙處處通」長者會籍價格將連續第11年維持不變，同時合資格殘疾人士也可繼續享有七折購買一日門票，折扣優惠適用於「普通日子」、「特定日子」以及「特定高峰日子」。

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : 消費錦囊

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