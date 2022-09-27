想做定存要先有800萬？帶你尋找低門檻3厘高息 仲可以隨時提早攞錢!

人人都想避開跌市，去銀行做定期安全賺息，但唔係人人都賺得到。媒體常常報導「某某銀行定存年息高達XX厘」，但當你真正向銀行查詢時，往往會發現附帶條件非常多，最常見的是起存門檻極高，或需要是高淨值客戶、還要同時認購基金/債券才可享最高存息。

久而久之，你會了解到定期存款是有錢人的遊戲，如果存款額高，存息就越高，實際賺息就越多；如果存款額低，存息就會比較低，實際賺息也沒那麼多。

滙豐要尚玉客戶才賺到最高息

以滙豐銀行為例，撇除7日或1個月這些極短存期，目前港元定存最高為2.5厘，存期為12個月，但必須是「尚玉」或「卓越理財」客戶才可享有，而尚玉的資格是要在該行有780萬元全面理財總值，卓越理財則要在該行有100萬元。如果你只是「滙豐One」客戶，12個月港元存息為2.3厘，而不是2.5厘。

建行亞洲起存門檻要800萬元

極端一點的例子，有建行亞洲。該行推出的定存優惠，港元最高有3.3厘（存12個月），但起存門檻相當驚人，要800萬元新資金，如果非新資金，更要1000萬元才有最高息。能夠提供這麼多錢，客戶也必須是該行的「貴賓晉裕」或「貴賓理財」客戶，即於該行的每日平均合併結餘最少有100萬元。如果你是該行「智選理財」客戶（結餘最少10萬元），港元定存最高年利率是2.9厘，而不是3.3厘。

經常排上「存息王」寶座的富邦銀行及華僑永亨銀行，它們的高存息同樣是高門檻的。例如富邦銀行的12個月美元定存4.3厘，起存額要100萬港元；華僑永亨388天港元定存3.5厘，起存額要20萬元。

定存真的只能「富者越富」嗎？

所以，定期存款的玩法是「富者越富」，貧者不會越貧，但會賺得比富人少。

不過也有例外，部分銀行的定存年息雖非全城最高，但門檻較低，適合年輕一族；加上近年虛擬銀行相繼開業，它們講求「普及金融」的理念，多不設最低存款限制。只要細心發掘，仍有許多低門檻的高息之選。以下列出起存額為5萬元或以下的定期存款。

低門檻高息定存之選

（截至9月27日）

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星展、信銀、花旗、虛擬銀行門檻低

上述低門檻之選，常常會有幾個面孔，包括任何存期、任何貨幣的起存門檻也是5萬港元（或等值）的星展銀行、只需1萬港元或1500美元新資金的信銀國際、不設最低存款限制的花旗銀行，以及幾家虛擬銀行，包括富融（Fusion）、天星（Airstar）及匯立（WeLab），起存門檻低至只有10元，甚至零。

上述低門檻銀行的共通點，是它們都大力發展手機銀行，力吸年輕客戶，起存門檻自然不能太高。例如花旗及星展的手機銀行使用量高企、信銀國際近年一直推廣其手機銀行inMotion，虛擬銀行更不用說，只有網絡的途徑提供服務。

定存也可隨時提款 不另收費？

定期存款顧名思義，要把資金鎖定一定存期，如果中途要取款便要收手續費，隨時多過原本可賺的利息。但虛擬銀行的出現，顛覆了這個玩法，定期存款也可隨時提款，保有彈性。

例如富融銀行就規定，如果每年首3次定期存款提前結清，都是免收費的，條件只是該筆定存最少要有200元。

匯立銀行的定存機制，是每人都有兩次提款機會，無任何收費，第一次可以提取任何金額，第二次只可以提取所有餘下金額；而利息會根據到期日未被提取的本金金額計算。

天星銀行則提供「自訂存款日數」的服務，而且也可以隨時提早提取，不會收取罰息。

虛銀定期存款新玩法

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