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livi bank指定旅遊平台高達200%回贈 推「livi 存宇宙」創新儲蓄概念

精明消費 20:00 2022/09/21

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虛擬銀行livi bank推出簡單、個人化的儲蓄概念「livi 存宇宙」，助客戶定期儲蓄，實現人生目標。透過 livi 手機應用程式，「livi存宇宙」可視作為客戶的「智能管家」，助他們輕鬆完成特定的「儲蓄任務」。livi 特別推出一系列旅遊優惠和獎賞，以滿足需求。 

「livi 存宇宙」儲蓄的亮點

    點擊圖片放大
    +3
    +2

livi 為正在計劃旅遊的客戶提供獎賞 
livi 聯同六大領先的旅遊預訂平台推出獨家優惠，讓客戶使用livi PayLater Mastercard計劃和預訂行程時可節省更多。由即日起至10月31日，livi新客戶於指定旅遊預訂平台，包括KKday、Travel Expert、Agoda、Expedia、Hotels.com 和 Klook消費滿500港元，可享高達 1,000 港元的現金回贈。

所有新舊客戶於指定旅遊預訂平台，包括KKday、Travel Expert、Agoda、Expedia、Hotels.com 和Klook 使用livi PayLater Mastercard 預訂住宿或本地消費時，可享高達13%現金回贈（回贈上限為100港元）。 

Travel X PayLater 優惠詳情

指定商戶 現金回贈 免息分期 額外獎賞及專利
Agoda 8%
（即日起至2022年12月31日）		 3個月
（即日起至2022年12月31日）		 指定連結付款可享7%折扣
（即日起至2022年 9月 30 日）
Expedia 指定連結並使用優惠碼「MASTER12」可享額外12%折扣優惠1和1000 Expedia Rewards積分
（即日起至2022年 12月31日）
Hotels.com 指定連結並使用優惠碼「MCYRO12」可享12%折扣優惠
（即日起至2022年12月31日）
KKday 12個月
（即日起至2022年12月31日）		 不適用
Texpert專業旅運 指定連結訂購可享額外5%現金回贈
即日起至2022年12月31日
Klook 8%
（即日起至2022年10月 31 日）		 3個月
（即日起至2022年12月31日）		 指定連結預訂酒店並使用「KLOOK5LIVI」付款可享額外5%折扣優惠
（即日起至2022年10月31日）

 

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