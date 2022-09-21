【品味投資】富藝斯亞洲跨門類網拍即日起接受競投　PP「Aquanaut」系列腕錶最高估價70萬元

在拍賣投資上，興起了跨門類收藏新風潮，富藝斯拍賣行自2020年推出亞洲跨門類網上拍賣「INTERSECT」，經已成為富藝斯每年兩季的經典網拍專場。富藝斯宣布，新一場的跨門類網上拍賣由即日起至28日舉行，共呈現147件精選拍品，囊括當代藝術作品、珍罕時計和絢麗珠寶。

富藝斯指，《INTERSECT》除了有許多適合剛開始起步收藏的新藏家拍品外，也有為資深藏家蒐羅的藏品。本場網拍當代藝術部分將呈現多個當紅藝術家和新晉藝術家的畫作，包括格哈特‧里希特（Gerhard Richter）、艾得佳·普連斯（Edgar Plans）、羅比·迪·安東諾（Roby Dwi Antono）及喬迪·里伯斯（Jordi Ribes）等。

逾7成珠寶拍品為無底價

鐘錶部分涵蓋了百達翡麗（Patek Philippe）、勞力士（Rolex）、朗格（A. Lange & Söhne）及F. P. Journe等最受追捧的製錶品牌的時計，其中，百達翡麗的「Aquanaut」系列，型號5167R-001，最高估價70萬元。至於珠寶拍賣部分將呈現Cartier、Chanel等品牌簽名珠寶、經典鑽石及瑰麗彩寶，當中有多達7成珠寶拍品皆為吸引競投者的無底價。

「INTERSECT」網拍即日起開始接受競投，並將於香港時間9月28日晚上6時逐一結束。從充滿童真趣味的作品至簡約的設計，《INTERSECT》為擁有不同收藏品味的藏家提供了多樣化的選擇。

■富藝斯亞洲跨門類網拍焦點拍品■

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責任編輯：區祖飛

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