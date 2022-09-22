【理財個案】30歲月入8萬人民幣無結婚打算　10年後儲夠1,000萬元退休是否可行？

雖說年輕的時候是人生奮鬥之時，但少不免都會想自己可以何時退休，達到財務自由的狀態，做自己喜歡做的事。有讀者雖然現年30歲，但對人生已有清晰的規劃，沒有結婚生子的打算，並想在10年後儲夠1,000萬元兼有被動收入，可以退休。這個想法是否可行呢？看看龔成是如何回答。

我今年30歲，有拍拖無諗住結婚無小朋友。我早年有嘗試投資（極初階，當時主要購入銀行、基建股，也有抽新股），但後來因為工作回內地，同時因疫情等原因，所以把大部分股票換成現金，加上最近世界大事頻生，所以一直未有恢復入市。

本人現有資產如下：

1. 閑置現金：110萬港元，20萬元人民幣。

2. 股票：6萬港元

3. 一套大灣區物業，價值200多萬元人民幣，目前放租狀態，每月約收回4,000元人民幣，供款為每月約8,000元人民幣。

本人每月收入／開支

1. 每月8萬元人民幣（13個月固定年薪，1至2個月花紅）

2. 租樓：每月8,000元人民幣

3. 一般開銷：每月5,000至6,000元人民幣

每年需要繳納內地稅及香港保險。

我希望在明年年中購入一套香港物業，目標價700至800萬，作收租用途。另外，因為閑置現金會不停貶值，故希望藉月供股票保價同時，另外增加部分派息收入及資產增值，目前我打算購入以下股票：

我目標是儲夠1,000萬現金，有被動收入，40歲退休，然後到處去住下酒店，做自己喜歡做的事，謝謝。

龔成：

你所提到的股票，都係有質素。不過，我們投資增值會運用「先增值，後現金流」作方法，初期投資較有潛力的股票，令財富較快增值，當增值到一定金額後，可開始將財富分配至平穩增值型股票，然後到已累積了相當財富後，才漸漸轉成收息型股票，為自已創造穏定現金流。

你現時30歲，我建議應以增值為主，用「平穏增長股」 + 「潛力股」作組合，去助你加快先累積起一筆財富。

現在你每月先用5成儲蓄，其餘先儲起，用一邊月供一邊儲蓄的策略。月供方面，你可以選擇投資在平穩增值股，例如指數基金。現時大市只是合理區中下部，你現有110萬元和20萬元人民幣可以先投入一半，用「分注」形式，慢慢買貨。餘下一半和每月所儲到的資金，就等大市出現一定程度的下跌，才大力度掃貨，然後長線投資。

而你現有內地物業，租金回報率不高，你可以看看其投資價值，決定是否持有。

我假設投資回報有10%（連股息再投資），你每月投資5-6萬元和現有130萬元，10年後大約會增值至1,000萬，故這樣安排相信很大機會達至你的財務目標。

【本文獲作者龔成授權轉載】

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