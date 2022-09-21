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【iPhone 14】先達回收價反彈　iPhone 14 Pro Max水位增至逾3,000元　256GB暗紫色炒至13,450元

個人增值 16:59 2022/09/21

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在街上不少人都陸續換上iPhone最新型號－iPhone 14，現時周邊仍傳出炒風，大家都會趁機獲利。本網今日發現iPhone 14 Pro和Pro Max型號的回收價格比昨日（20日）高，其中iPhone 14 Pro 512GB整體溢價由負199元至正數水位，金色和銀色今日都有201元的溢價。另外，而頗受大眾歡迎的iPhone 14 Pro Max暗紫色1TB的回收價更炒至16,580港元。

iPhone 14 Pro 512GB重現溢價

本網昨日報道過iPhone 14及iPhone 14 Plus的所有型號回收價與官方建議零售價相同，即是不存在任何水位。不過，iPhone 14 Pro部分型號（128GB及256GB）尚有100至400元溢價，但512GB及1TB都要蝕錢。但是，至今日再觀察，發現iPhone 14 Pro 512GB的回收價反彈出現溢價現象，由昨日整體為負199元至今日出現正數，金色和銀色有201元的溢價。而1TB仍然是蝕錢狀態。 

iPhone Pro Max暗紫色回收價上升

另外，本網亦發現，iPhone Pro Max各型號的回收價都有上升，而上升得最多的是暗紫色，當中128GB有3,051元溢價至12,450元回收價；256GB有3,251元溢價至13,450元回收價；512GB有2,551元溢價至14,450元回收價；1TB有2.961元溢價炒至16,580元回收價，比官方建議零售價高出2,981元。

 

■iPhone 14先達回收價（9月21日）■

    點擊圖片放大

相關報道︰iPhone 14已炒燶？先達接近無錢賺 內地黃牛已見紅

責任編輯：區祖飛

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