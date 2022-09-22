人民幣貶值 資產配資點做好？ 專家建議避開呢啲行業

早前，官方數據顯示人民幣兌美元匯率跌破「7算」，是2020年以來的首次。人民幣貶值意味著什麽？對我們日常生活和投資有何影響？在市場預期美國將繼續推進加息步伐下，人民幣是否會持續貶值？



人民幣貶值對日常生活影響

人民幣貶值後，出國留學、海外購物成本將會上升，同時由於國内部分原材料依賴進口，因此會增加企業的生産成本，從而會令這部分商品價格上升。但由於中國消費者物價指數構成中，絕大部分衣食住行所需能夠自給自足，所以人民幣貶值對中國内部物價影響較小。



在進口結算時用到美元固然會增加成本，但由於其他以非美元作為主要結算貨幣的國家，它們也受美元指數不斷走強的影響，貨幣出現貶值，而人民幣兌換這些貨幣是升值的，所以購買或進口這些國家商品時，滙率問題就沒那麼嚴重。



對市場及企業影響

對於整體市場而言，人民幣貶值會造成一定程度的資金外流，但這些資金是具有短期投資目的，甚至是帶有投機性的，現時中國的外匯市場運行及跨國資金流動正常。



對於企業而言，人民幣貶值對不同行業造成不同影響，若是依賴進口原材料的企業，成本將會增加；而對於出口的企業，將會提升出口貿易的競爭以及存在較大的價格優勢，企業獲得更多訂單，推動經濟向好。



如何作出投資配置？

黃金是相傳最強保值工具，那麽在人民幣貶值的背景下，是否為買入黃金的最佳時機？據新浪財經引述武漢科技大學教授、經濟學家董登新表示，「黃金是跟美元挂鈎的，金價的波動和美元匯率波動具有很強的關聯度。簡單來説，美元升值，黃金就貶值。」雖然目前黃金仍處高位，但若美元持續升值，黃金將有大幅貶值風險。



人民幣貶值對證券市場影響是非常大，增加股市的不確定性，其中不同行業對人民幣貶值後有不同的反應。對於電器電子、紡織服飾、汽車、機械設備等出口型行業，人民幣貶值會促進它們出口，實現收入的增長，帶動行業發展，相應的股票表現就會向好。



相反，對於房地產、航空等外幣負債較高的行業和石油、化工、鋼鐵、公共事業等原材料進口型行業，則會受到負面影響，人民幣貶值意味著要償還更高的外債，對行業發展不利，相應的股票表現也會更差。



不必過憂人民幣繼續貶值

人民銀行副行長劉國強提到，近期人民幣匯率調整主要是因為美國緊縮的貨幣政策。在美元升值的環境下，其他特別提款權内的儲備貨幣對美元都大幅貶值，但與其他非美元貨幣相比下，人民幣貶值相對較小，而且反而對其他非美元貨幣升值，由此可見人民幣並沒有全面貶值。



粵開証券首席經濟學家羅志恆也提到，人民幣兌美元匯率跌破「7算」屬於暫時性現象，未來對人民幣還是持看好的態度，不必過於擔憂。相信隨着未來美元指數的回落、國内經濟的好轉以及政策工具的干預下，人民幣匯率會再次回落到適當區間。

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責任編輯：梁政琪

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