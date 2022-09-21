【通貨膨脹】95%消費者對香港通脹率感憂慮　無抵押貸款宗數顯著增加

環聯發表《2022年第二季信貸行業分析報告》，當中顯示新增無抵押私人貸款及無抵押循環貸款宗數顯著增加，而信用卡消費則見審慎。報告顯示，今年首季的新增無抵押私人貸款宗數按年增長6.7%。第二季的無抵押私人貸款總宗數按年增加5.2%，而同期新增私人貸款的平均應繳款項結欠亦上升2.7%，然而新增信用卡戶口平均信用額卻下跌了8%。

環聯認為，這種改變是源於生活成本上漲，以致開支模式異常謹慎及首選信貸產品類型有所轉變。

無抵押循環貸款宗數增加

受較優惠的利率帶動，無抵押循環貸款的新增宗數於2022年第一季較相對疲弱的2021年同一季度按年增加81.3%。儘管在2022年第二季的循環貸款平均應繳款項結欠按年下跌9.1%，但其戶口數量則按年增加8.7%，並主要由信貸評級優良及以上的貸款申請人所帶動，而優良以下級別的貸款申請人比重則維持穩定。

低風險消費者傾向持有較低的循環貸款產品應繳款項結欠，有機會是新增貸款宗數在有所增長的情況下，平均應繳款項結欠仍然減少的原因。與此同時，財務機構向優良及以上評級消費者的新增無抵押循環貸款戶口批出較少信貸額度，其平均新增信貸額約為12個月前的一半。

香港信用卡戶口數目下跌

與無抵押信貸及循環貸款產品的新增貸款宗數增長相反，香港市場的信用卡戶口數目按年下跌3.4%，主要是由於2022年第一季的新增信用卡貸款宗數按年下跌38.2%。此外，在2022年第二季的新增信用卡戶口平均信用額按年下跌8%。由於消費者在開支上採取謹慎態度，信用卡應繳款項結欠大致保持穩定。由於消費者能繼續履行還款責任，因此信用卡的應繳款項結欠嚴重逾期還款率在2022年第二季亦按年下跌兩個基點。

環聯認為，大部分香港居民每人平均擁有兩張信用卡，顯示信用卡戶口數量和發卡量的下跌可能是由於市場飽和而造成。此外，政府透過數碼渠道發放消費券，以及市場欠缺具吸引力的優惠及利率亦有機會令香港市民不願意申請新信用卡。

消費者理財態度審慎

調查結果反映消費者採取審慎的理財態度，並有95%消費者對香港目前的通脹率感到憂慮。該調查亦發現，即使香港失業率自2022年4月起每月持續下降，仍有22%消費者預計未來幾個月將不能全數清繳最少一份賬單或貸款，以及81%受訪者表示其家庭收入在過去三個月維持不變或下降。

調查亦指出，45%港人曾減少非必要開支，包括外出用餐、旅遊及娛樂；16%取消訂閱服務或會籍；12%取消或減少使用數碼服務。

責任編輯：鄭樂怡

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