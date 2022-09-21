【財務自由】寫網誌年賺逾500萬元被動收入　33歲年輕媽媽：我一星期只工作10小時

隨着數碼化的發展，現時只要有部電腦已經可以賺錢，例如寫網誌、拍YouTube等。美國有一名金融分析員Michelle在22歲初出茅廬之時年薪僅4萬美元（相當於31.2萬元），但她開始寫關於理財及生活的網誌，經過11年的耕耘之後，這個網誌為她年賺76萬美元被動收入。

Michelle 坦言，當她在2011年開始寫網誌的時候，對此並沒有任何概念。當時剛畢業的她年薪僅得4萬美元，並正在償還學生貸款，而這筆負債是推動她寫網誌的重大原因，當時她想把自己達成財務目標的過程分享及記錄下來。在11年過後，網誌的發展超出她的預期。在過去五年，這個教人如何開始投資、使用哪些理財產品，以及如何處理其他金錢決策建議的網誌，為她平均每年帶來76萬美元被動收入。

她與丈夫已經實現經濟獨立，並已經儲夠錢可以隨時退休，這讓她可以過上理想的生活方式。「我現在每周只工作10小時，並在我們的帆船上全職旅行。我經常去浮潛及遠足」。最重要的是，他們可以有充足的時間陪伴6個月大的女兒。

如何開始自己的理財網誌？

Michelle 指，她最初開始寫網誌只是當成一個興趣，但當開始寫了6個月之後，她的朋友聯繫她，指一間公司希望邀請她寫贊助帖文，當時她的網站每月大約有5萬個讀者，而該公司願意為一個帖文支付100美元。自此之後，她就開始研究其他通過網誌賺錢的人，並更新得更頻繁及在網站上設置展示廣告，看到其他網誌作家的合作品牌時會嘗試聯絡該品牌，並繼續撰寫贊助帖文。

在短短兩年內，她每月賺介乎5,000至1萬美元，收入較其全職工作還要多。當她在2013年還清自己的學生貸款之後，她就決定辭去她的工作，並以寫網誌為主業。

而發展自己的網誌事業時，都有分不同的階段。在最初的幾年間，她專注於發展網誌的部分，並幾乎每天都更新。她亦會在朋友的網誌上發表客席文章。打好基礎後，她就開始加倍發展其社交媒體，現時她現在社交平台上擁有11萬名支持者。她每日會發數次帖文，而她在Pinterest上亦擁有16.1萬名支持者，並每周更新兩次。

多年來，她利用自己的讀者群去創造數項被動收入。及至2016年，她推出自己首項關於發展網誌事業的課程。現時，她只需要每周更新一至兩次網誌，已可以在過去五年賺到超過400萬美元的淨收入。

如何年賺76萬美元被動收入？

Michelle 表示，有被動收入並不代表不需要工作，仍是需要持續去管理業務上的會計工作，以及維持網站有創新的內容。不過，可以預先做好很多工作，這樣要花時間打理的時間就會減少。

她形容自己的被動入主要來自三方面：聯盟營銷、課程銷售及展示廣告。而聯盟營銷佔其收入約50%，當讀者通過其網誌的連結去瀏覽與她合作的品牌時，她就會獲得報酬。另外有20%的收入是來自課程銷售，她現時有兩個課程出售予其讀者及電子郵件訂閱者。她還通過展示廣告的佣金賺取被動收入。當讀者在其博客上看到或點擊自動生成的廣告時，就會得到報酬。

責任編輯：鄭樂怡

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