【App Store加價】疑受匯率影響　蘋果上調多地App Store價格　日本課金加幅達30%　日系玩家要留意！

蘋果（美：AAPL）日前宣布，將會調整多個地方的App Store價格，包含APP本身與APP內的消費金額，並最早於10月5日生效。是次加價相信是受到近日美元強勢，令很多國家的貨幣匯率急跌有關。

越南因稅收問題加價

蘋果指，將會提高智利、埃及、日本、馬來西亞、巴基斯坦、波蘭、韓國、瑞典、越南和所有使用歐元貨幣的地區的App Store價格，並不包括香港。雖然蘋果只提及越南因為稅收問題而加價，但並無提及其他地區加價的原因，但相信是與當地貨幣兌美元匯價下跌有關。

自動續訂apps費用不變

現時App Store付費是以級別方式來計算，目前最低單位的課金為120日圓，未來將上調至160日圓；第二級別則會由250日圓上升至320日圓；第三級別由370日圓上升至480日圓，各價格之間的整體加幅約為30%左右。換言之，有於蘋果設備玩日本帳號，同時又有課金習慣的香港玩家便要留意啦！

對於歐元區的用戶而言，美元會以0.99、1.99、2.99方式計算。而加價後的價格則會由原本的0.99歐元上調至1.19歐元。若果要購買一件售價為9.99歐元的商品，價格則將會上升至11.99歐元。值得一提，蘋果於文中指是次加價並不包括自動更新訂閱，則是自動續訂apps的費用不變。

責任編輯：區祖飛

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