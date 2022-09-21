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虛銀再加存息 富融最高3.3厘 息率追貼傳統銀行 且不設最低存款額

收息攻略 12:21 2022/09/21

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再有虛擬銀行加存息，騰訊（00700）為主要股東的富融銀行（Fusion Bank）今日把最高存息上調至3.3厘，追貼傳統銀行之餘，且擁有不設最低存款額限制的優勢。

3.3厘的年利率適用於12個月港元定期存款，今次調升幅度為0.3厘。至於6個月港元定存，則由2.5厘(50萬元以下) 及2.6厘(50萬元以上)一律上調至3.2厘。美元定存方面，12個月存期一律加至2.8厘，6個月存期則加至2.5厘。

此前富融會把50萬元存款額作分界線，存50萬元或以上的年利率稍高一點，但今次把這部分取消，無論存多少也是3.3厘。

本周另一虛銀Livi Bank上調存息至3厘，富融今次作出跟進，加至3.3厘，保住了虛銀中定存年息最高的地位。而且和傳統銀行的差距亦拉近了，單計12個月存期，富融的3.3厘與富邦銀行看齊，成全城最高。若計及全部一年以上的長息，富融的3.3厘也追近了華僑永亨的388天3.5厘。

而且，傳統銀行普遍設下不少定存門檻，需要是高淨值客戶或需要存入大筆資金，才可享最高年利率。富融則不設最低存款額。

3厘或以上港元定存條件多多

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如上圖可見，華僑永亨、建行亞洲及南洋商業銀行的年利率雖然也有最少3厘，但起存額高之餘，也需要是理財客戶才可敍造。而富邦銀行及工銀亞洲，沒有註明要理財客戶，但起存額最少也要100萬元及300萬元，才可享最高息。

門檻較低又有最少3厘的，除了富融銀行，也可考慮星展（最少存5萬元）、信銀國際（最少存1萬元）及花旗銀行（不設存款限制）。

【石Sir一周前瞻及異動股】中國財險、澳博控股、浙江世寶

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欄名 : 存款收息

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