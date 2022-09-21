【Netflix韓劇】《毒梟聖徒》改編自跨國毒販真實案件　河正宇做臥底捉雙面毒王

▲ Netflix最新韓劇《毒梟聖徒》講述一介平民聯手特務捉大毒梟的驚險故事，極具娛樂性。

繼《非常律師禹英禑》後，Netflix最新上架的韓劇《毒梟聖徒》，再一次掀起全球觀看熱潮，短短一周多已躋身全球熱門十大。此劇改編自真人真事大毒梟案件，再加上集結韓、台影星河正宇、黃晸珉、張震等，令劇集成為焦點，當中將南美國家蘇里南描寫毒品大國，更惹來當地政府不滿，令話題度不斷上升。

《毒梟聖徒》劇情靈感來自當年震驚韓國的大毒梟趙奉行的犯罪事迹，劇情描述商人姜仁久（河正宇飾）為讓妻兒有更好生活，毅然由韓國赴南美小國蘇里南賺錢，但因在當地結識了表面是仁慈牧師，實質是充滿貪欲的「毒梟教父」全耀煥（黃晸珉飾），進而背負販毒罪名冤枉入獄。

韓國國情局特務崔昌浩（朴海秀飾）追捕全耀煥多年，乘機安排姜仁久當間諜，自己亦假扮成非法商人，誓要將大毒梟緝拿歸案。

▲ 一介平民的姜仁久，因被陷害而損失數億元，憤而聯手特務，捉拿大毒梟。（Netflix 劇照）

特務與平民聯手合作，既要騙過老謀深算的毒梟，還要應付他身邊陰險毒辣的左右手，如曾隸屬黑幫的卞基泰（趙祐鎮飾）、充當法律顧問的朴大衞（柳演錫飾），更要面對在當地為惡不作、同樣染指販賣毒品的唐人街黑幫老大陳震（張震飾）的威脅，驚險程度爆燈。

韓台影帝鬥演技

對韓劇或韓國電影有認識的觀眾，必然對劇中幾位主要演員不陌生，主角河正宇正是賣座奇幻電影《與神同行》中的陰間使者；飾探員的朴海秀則是《魷魚遊戲》存活到最後一關的玩家曹尚佑；柳演錫更是多齣熱門韓劇如《浪漫醫生金師傅》、《陽光先生》、《機智醫生生活》等的要角。而飾演大毒梟的黃晸珉，更是韓國殿堂級的影帝，屬兼具演技與叫座力的資深演員。

▲ 張震飾演窮兇極惡的唐人街黑幫老大，心狠手辣。（Netflix 劇照）

早已躍升為金馬影帝的台灣演員張震，在劇中演唐人街黑幫老大，對華人觀眾亦倍添親切感。身為王家衛僅次於梁朝偉的愛將，張震在演技和氣場早已老練，劇中幾場要脅對手的戲碼步步進迫，看得人喘不過氣。

這次劇組除在韓國各地如首爾、濟州島、全州、安城、盆唐等地取景，更遠赴多明尼加共和國拍攝。導演更提到這次影集的拍攝量極大，平均兩集的內容就等同拍一部電影，因此6集的電視劇，像是拍了3部電影。

懸疑刺激富追看性

相比起溫馨愉快的都市劇，《毒梟聖徒》背景選在亞洲觀眾較為陌生的南美小國，主題更是毒品販賣，異國風情背景下走刺激、緊張和暴力血腥路綫。但劇集引人入勝之處不只於此，主角以一介平民身份，和特務聯手捉拿坐擁「毒品王國」的兇悍老大，要深入虎穴做臥底，鬥智鬥力。每集逾一小時的片長，節奏緊湊，有驚險、有懸疑，娛樂性滿分。

▲ 擁有眾多信徒的全耀煥，被揭發以毒品操控信徒，更連婦儒都不放過。（Netflix 劇照）

乍聽平民捉毒梟，似是匪夷所思，但看畢第一集，又會覺得合情合理。姜仁久因父母早逝，肩負起照顧弟妹的責任，年紀輕輕就踏足社會謀生。因為在酒店打滾多年，擅於應付各式麻煩客人如小混混、黑道分子等，且在美軍駐紮地旁經營維修汽車生意，懂得基本英文。本來生活還算過得去，但養育兩個孩子的他想為子女安排更好的將來，加上酒店生意愈加複雜，才令他遠走險地搵搏命錢。

涉事人物不滿劇情

觀眾看着姜仁久如何騙全耀煥等人時會為他捏一把冷汗，同時一邊猜度誰才是特務安插在敵方的間諜，憑着每集透露多一點的綫索去判斷，充滿解謎樂趣。

▲ 演出過多部熱門劇集的柳演錫，過去多演出善良角色，這次挑戰販毒分子，表現亮眼。（Netflix 劇照）

至於劇集因改編自真實事件，而劇中角色大多非奸即盜，惹來部分網民批評，如蘇里南政府不滿被抹黑，張震角色又被指醜化中國人，以牧師身份掩飾的毒梟教父，又稱跟事實不符等等，為劇集帶來更大的話題效應。

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