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iPhone 14 Pro Max暗紫色 毋須付費已可預留 反映了什麼？

博客 09:59 2022/09/21

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9月16日，對很多人來說是平凡的周五，但對一眾果粉來說，則是不平凡的一日，因為這天是iPhone 14系列的首日開賣大日子。不知各位讀者又有沒有在Apple Store或者到網絡商上台出機呢？

iPhone 一年一款，令新機推出變成了科網手機界的盛事。不少行業也因而受惠。事實上，今年的升級較對上兩年為之顯著，更令不少人都有興趣升級。

薑餅人也已成功購入iPhone 14 Pro Max 256GB版本，預計很快便會收貨。但在此前，不少傳媒已事先取得新機進行測試。據了解今代新機的外盒係白色，暗紫色真機顯示出來比預期沉實，但金色的成色則比預期耀眼，似乎更適合愛炫耀的一群。不知大家又會選那一隻顏色呢？

暗紫真機較預期沉實  金色適合炫耀族

雖然不少分析員都估計今年iPhone因受疫情和半導體市況而變得勁難搶，但薑餅人則估計今年經網絡商入手的難度較往年低，因為薑餅人在兩家網絡商毋須付費預留暗紫色iPhone 14 Pro Max，都不約而同在周四收到在首賣當日可以出機。這反映甚麼呢？一是香港受蘋果的加持，今年額外增加出貨予香港，另一方面則可能是反映經濟前景不明，股市樓市雙冧，令不少人在消費上更趨保守。

不過，不少人都認為iPhone 其實是投資工具，不少人就是一年一度透過炒機來賺一點錢。雖然近年炒機的風氣不及以往，但在股市和樓市都偏弱的情況下，iPhone成為了少數有賺的項目，難怪不少人也在等今日要去賺一筆了。

據先達收機店對各傳媒放風，今年iPhone 14 Pro系列的回收價都較官方價1100元至1700元的溢價， 而大機iPhone 14 Pro Max的溢價更由1600元至2000元不等。以1TB版的iPhone 14 Pro Max來看，溢價2000元相當於回報率接近15%，這比起近前投資股票的回報，實在來得吸引。 不過，若一旦證明今年供貨量超出預期，那就自動成為用家好了。

iPhone 14 Pro可刺激果粉成pro用家

新iPhone年年都被彈無創意，但無創意與銷售量不構成直接關係。 去年iPhone 13系列也不斷賣過滿堂紅。至今年iPhone 14 Pro系列成為上弦，搭配最先進的晶片及鏡頭，相信會進一步刺激真果粉成為pro的用家，而將非pro手機用家作大眾市場的精兵，或吸納由Android轉會的用家。

不過，雖然薑餅人是Pro Max的用家，但對今年重出江湖的Plus型號大感興趣。雖然明知處理器不是最新，鏡頭也沒有升級，但對見證著iPhone由細機走向大機的旅程，6 Plus至8 Plus的設計仍然是一代經典。iPhone 14 Plus能否再成為經典？ 值得期待。

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撰文 : 薑餅人

欄名 : 電玩透視

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